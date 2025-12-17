Людям з інвалідністю компенсують переобладнання авто: Свириденко пояснила деталі

Юлія Свириденко / © Юлія Свириденко

Люди з інвалідністю зможуть отримати від держави до 50 000 гривень за адаптацію власного автомобіля під свої потреби.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Компенсація поширюється на авто, яке є у власності людини — незалежно від того, нове воно чи вживане», — зауважила Свириденко.

Як працює механізм компенсації

Згідно з роз’ясненням Свириденко, процес отримання коштів складається з кількох кроків:

Реєстрація змін. Після переобладнання автомобіля власник має внести відповідну відмітку в посвідчення водія та офіційно зареєструвати зміни в документах.

Підтвердження витрат. Усі витрати на технічні роботи мають бути підтверджені документально.

Подання заявки. Документи подаються до територіального відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Це можна зробити особисто, через електронний кабінет Мінсоцполітики або через застосунок «Дія».

«Сума виплати відповідатиме фактичним витратам до 50 000 грн. На наступний рік передбачено фінансування близько 30 млн грн. Раніше подібне рішення ми ухвалили для ветеранів», — підсумувала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у грудні 2025 року українські пенсіонери з інвалідністю отримають виплати від держави. Розмір пенсії залежить від групи та страхового стажу.

Особливу увагу приділено військовим, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій: для них встановлено окремі, значно вищі мінімальні виплати. Також діятимуть окремі норми та мінімуми для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.