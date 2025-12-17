Росія уже планує новий рік війни: Зеленський зробив Заходу жорстке попередження

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Росія розглядає наступний рік як рік продовження масштабних бойових дій. Сигнали, які зараз надходять із Москви, свідчать про відсутність реального бажання миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну. Але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали — і як офіційні розпорядження їхній армії», — зауважив Зеленський.

Реклама

Володимир Зеленський підкреслив, що за розмовами про нібито готовність до завершення війни Росія приховує наміри знищити Україну та легітимізувати захоплення територій. Президент закликав партнерів, зокрема США, не піддаватися на дипломатичні маніпуляції Москви.

«Коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись просто прикривати своє бажання знищити Україну та українців. А далі під загрозою опиняться інші країни Європи, які в Росії можуть назвати своїми „історичними землями“», — наголосив президент.

Зеленський закликав партнерів до «сміливості бачити правду» та реагувати на агресивні плани РФ конкретними діями. На думку українського лідера, захист від російської агресії має складатися з трьох компонентів.

«Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно», — зауважив Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пригрозив, що Москва доб’ється досягнення своїх цілей воєнним шляхом, якщо Україна та її «закордонні покровителі» відмовляться від розмови.

Раніше повідомлялося, напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив про бажання РФ «зупинити війну», але виключно через досягнення загарбницьких цілей та забезпечення власних інтересів.