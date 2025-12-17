Чи близькі ми до припинення вогню? На жаль, ні: Андрес Умланд

На які гарантії безпеки може розраховувати Україна. / © ТСН.ua

Проте Кремль не демонструє готовності закінчити війну чи хоча б припинити вогонь, відкинувши ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про різдвяне перемирʼя.

Ба більше, в середу, 17 грудня, на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ Путін знову погрожував Європі війною, бризкаючи ядерною зброєю. Володимир Зеленський висловив сподівання, що США, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, на це відреагують.

Про те, яку мету переслідує Путін, та чого чекати від всіх цих «мирних» переговорів ТСН.ua спитав у аналітика Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Андреаса Умланда під час Пʼятого Українського Центрально-Європейського Форуму Ради зовнішньої політики «Українська призма»

Чи близькі ми до припинення вогню? За словами Андреаса Умланда, на жаль, ні. Все, що зараз відбувається, — це такий театр перемовин, який робиться для Трампа з боку в першу чергу України та європейців.

«Думаю українці в цьому зацікавлені, бо таким чином показують Трампу, що готові до перемовин. Але тут складна гра. Росія теж вдає, що нібито готова, але хоче отримати часткову капітуляцію України. Європейці бояться, що якщо вони не будуть грати в цей театр, тоді Трамп може взагалі відмовитися від підтримки України», — пояснює експерт.

Андреас Умланд наголошує, що дуже чутливим є питання обміну розвідданими — секретної інформації, яку українська армія отримує від американців. Без цього буде дуже важко вести бій. Трамп цим користується й тисне на Україну, щоб вона пішла на поступки.

«Це складна ситуація. З одного боку, не можна здавати території і суверенітет. Але з іншого боку не можна втратити США як партнера. У 2026 році частково цей театр переговорів триватиме. Путін теж не хоче втратити зв’язок з Трампом. Але не думаю, що це приведе до якихось результатів. Вся надія на громадянське суспільство в США. Американці за опитуваннями підтримують Україну, скептично ставляться до Росії, і це може впливати на Трампа та Республіканську партію. Особливо напередодні проміжних виборів до Конгресу (в листопаді 2026 року — Ред.)», — вважає експерт.

Питання щодо гарантій безпеки, які Україна може отримати, за словами Андреаса Умланда, дуже складне. Бо те, що зараз пропонується, — це західні війська на території України. Це було би дуже добре. Але є стратегічні парадокси.

По-перше, для Росії це червона лінія. Вони цього дуже не хочуть. І це зараз проблема для перемир’я. Якщо росіяни знають, що в Україні з’являться західні війська, то вони точно нічого не підпишуть.

По-друге, я не впевнений, що це дійсно спрацює. Не зрозуміло, що буде, якщо навіть ці війська з’являться в Україні, як вони себе поводитимуть, якщо Росія почне їх бомбити. Якщо вони будуть відповідати, це може привести до війни між НАТО і Росією. Якщо вони не будуть відповідати, тоді все це не має сенсу.

«Тому найбільш конструктивна ідея зараз — це „небесний щит“, або інтегрована зона захисту повітря. Не лише над західними областями України, а й навіть центральними. І це можна було б почати робити ще до перемир’я», — вважає Андреас Умланд.