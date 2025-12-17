«Із кожним днем ми ближчі до припинення вогню»: експерт про «мирні» переговори

Коли Путін погодиться на припинення вогню. / © ТСН.ua

Реклама

У середу, 17 грудня, на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ очільник відомства Андрій Білоусов закликав російських військових бути готовими до війни з НАТО протягом наступних десяти років. Володимир Путін при цьому підкреслив, що розмови про неминучість зіткнення Європи з Росією є «брехнею й маячнею», хоч і додав, що дії західних країн, передовсім європейських, доводять ситуацію до «червоної межі».

Чергові войовничі заяви з Москви прозвучали в розпал переговорів між США, Україною та ключовими європейськими столицями щодо «мирного» плану, який відчайдушно просуває адміністрація Трампа, та саміту лідерів країн-членів ЄС у Брюсселі. Саме в ці дні Євросоюз має ухвалити рішення про надання Україні 140 млрд євро репараційного кредиту під заставу заморожених активів Центробанку РФ.

Про те, куди рухається весь цей переговорний процес, який очолюють американці, ТСН.ua розпитав у співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника під час Пʼятого Українського Центрально-Європейського Форуму Ради зовнішньої політики «Українська призма».

Реклама

На думку експерта, з кожним днем ми ближчі до припинення вогню. Якщо робити аналіз того, що відбувається, — це ходіння по спіралі. Важко сказати, йде вона вниз, чи догори. Коли кажуть, що ми зараз ближче до миру, ніж будь-коли, до певної міри політики лукавлять.

Зараз немає однієї ключової речі — впевненості, що США на сьогоднішній день чи не єдиний гравець, який може змусити Росію підписатися під узгодженими пропозиціями.

«Як далеко цього разу просунеться переговорний процес? Відповідь на це питання ми отримаємо буквально наступними днями. Якщо Стів Віткофф привезе папку просто з пропозиціями в Москву, відповідь абсолютно прогнозовано негативна. Якщо ж Віткофф привезе дві папки — в одній мирні пропозиції, а в іншій невеликий перелік пунктів, як США можуть заохотити Кремль все-таки погодитися… Тобто найближчими днями ми отримаємо розуміння, де ми є, й куди ми далі рухаємося», — вважає Олексій Мельник.

Переговори, за його словами, триватимуть і наступного року. Бо навіть на цьому етапі не вийде досягти повного припинення вогню. Більш реалістично — якесь часткове припинення вогню. Росія може зараз зробити такий, як вони кажуть, «жест доброї волі», й піти на часткове припинення вогню. Скажімо, припинити удари в глибокому тину. Росії це вигідно, бо таким чином вони убезпечать свою нафтопереробку, підводні човни, танкери від українських ударів, і будуть накопичувати ракети та шахеди, щоб потім включитися з подвійною силою.

Реклама

«Можливе різдвяне перемир’я. Не виключено, що Путін скаже: „Давайте різдвяне перемир’я, але по московському патріархату“. А перемир’я вздовж лінії вогню, я просто не уявляю, як навіть американці можуть забезпечити моніторинг. Ми маємо відповідний досвід від 2014 до 2022 року. Але всі ці досягнення, які нам зараз подають як великий здобуток, впираються в ключове питання добровільної здачі залишків Донецької області. США наполягають на цьому, бо просто не хочуть вникати в деталі, слухати аргументи українців чи європейців, чому це не спрацює. А це не спрацює», — підсумовує експерт.