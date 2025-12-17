Мерц назвав вирішальні дії ЄС для закінчення війни в Україні

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав використання заморожених російських державних активів вирішальним фактором для подальшої підтримки України. За його словами, йдеться про суму до 90 мільярдів євро, яка здатна забезпечити стабільне фінансування української армії на тривалий період.

Про це повідомляє Clash Report.

Мерц наголосив, що ці кошти мають стати основою європейської допомоги, щоб позбавити Кремль ілюзій щодо виснаження ресурсів України.

Реклама

«Вирішальне питання полягає в тому, чи зможе Європейський Союз зробити заморожені російські державні активи придатними для оборони України. Йдеться про суму до 90 мільярдів євро, якої, за нашими оцінками, вистачить для фінансування Збройних сил України щонайменше ще на два роки», — заявив він.

Канцлер підкреслив, що такий крок є не інструментом ескалації, а шляхом до миру.

«Ми робимо це не для того, щоб продовжити війну, а щоб покласти їй край і дати Росії зрозуміти, що продовження цієї війни є марним», — зауважив він.

Мерц акцентував на тому, що Росія вже перенесла агресію на територію Європи, використовуючи широкий спектр гібридних методів впливу.

Реклама

«Росія вже щодня атакує нас — за допомогою польотів дронів, вбивств, саботажу, шпигунства, кібератак і цілеспрямованої дезінформації», — перелічив він загрози.

Фрідріх Мерц також провів паралелі з початком російської агресії 2014 року, запевнивши, що сучасна Німеччина не допустить повторення колишньої бездіяльності.

«Поки я маю право голосу, ми не повторимо помилок 2014 року, дозволивши Україні залишатися незахищеною перед Росією без гарантій безпеки», — підсумував він.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц оцінив шанси Європи на досягнення угоди про використання заморожених російських активів для фінансування оборони України як «50 на 50».

Реклама

Раніше канцлер Німеччини різко розкритикував реакцію президента РФ Володимира Путіна на пропозицію запровадити хоча б коротке припинення вогню на різдвяні свята, назвавши її жорстокою та цинічною.