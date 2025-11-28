Мерц назвав головні потреби України після мирної угоди з Росією

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Після укладення будь-якої мирної угоди з Росією Україні знадобляться сильні збройні сили та гарантії безпеки від партнерів.

Про це у четвер, 27 листопада, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Reuters.

«Якщо буде досягнуто мирної угоди… Україні й надалі будуть потрібні сильні збройні сили та надійні гарантії безпеки від своїх партнерів», — сказав він на прес-конференції зі своїм естонським колегою.

При цьому Мерц наголосив, що йдеться, як про українські, так і європейські інтереси безпеки, додавши, що відповідні гарантії обговорюються зі США та Україною.

Найважливішою гарантією, за його словами, була добре оснащена українська армія.

«Україні потрібні сильні збройні сили. Ось чому ми також обговорюємо майбутній цільовий розмір української армії», — сказав Мерц.

Європейські країни наполягають на тому, що верхня межа чисельності військовослужбовців для України має становити 800 000, а не 600 000, як пропонувалося в мирному плані, який обговорювався в Женеві з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Також німецький канцлер зазначив, що наразі зарано обговорювати будь-яке розгортання міжнародних військ в Україні.

Мерц також заявив, що Україну не слід змушувати йти на територіальні поступки, і що лінія фронту має бути відправною точкою для будь-яких переговорів.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська та американська делегації продовжать спільну роботу наприкінці цього тижня, щоб визначити кроки для закінчення війни.