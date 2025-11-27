Переговори між Україною та США: Єрмак анонсував продовження роботи над мирним планом

Керівник ОПУ Андрій Єрмак / © Getty Images

Українська та американська делегації продовжать спільну роботу над мирним планом вже наприкінці цього тижня, щоб розвинути результати, досягнуті під час попередніх переговорів у Женеві. Київ націлений на високу продуктивність, щоб якомога швидше досягти «тривалого та гідного миру» для України.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Ключова мета — гідний мир

Андрій Єрмак підкреслив, що незмінною ключовою метою, спільною з партнерами, залишається якнайшвидше досягнення «тривалого та гідного миру» для України. Це свідчить про активну роботу Києва з основними союзниками на тлі недавньої появи «мирного плану», запропонованого Білим домом.

Українська делегація готується до чергової «конструктивної розмови» зі своїми американськими колегами.

«Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко. Мир має стати спільним досягненням,» — наголосив Єрмак.

Робота без пауз

Робота української та американської команд продовжиться після нещодавніх напружених переговорів у Женеві, які відбулися за участю представників США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії для перегляду американського плану. За підсумками тих перемовин було заявлено, що сторони розробили «оновлену та доопрацьовану рамкову основу» для подальших дискусій.

Андрій Єрмак окремо подякував американській команді за «роботу без пауз», що вказує на інтенсивність дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни.

Нагадаємо, The Economist назвав скільки можуть тривати переговори щодо «мирного плану». Як повідомило джерело у західній дипломатії, Росія почне йти на реальні поступки лише на завершальному етапі процесу.