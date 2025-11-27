Як довго можуть тривати переговори щодо "мирного плану": The Economist назвав терміни

Мирний план Трампа / © ТСН.ua

Переговори стосовно ймовірного «мирного плану» щодо України можуть тривати до кінця цієї зими.

Такий прогноз опублікувало авторитетне видання The Economist, посилаючись на джерела у західних дипломатичних колах та оцінки українських спостерігачів.

Джерело у західній дипломатії повідомило виданню, що Росія почне йти на реальні поступки лише на завершальному етапі процесу. За його найоптимістичнішим прогнозом, цей процес займе щонайменше кілька місяців.

Кремль змусять час і економіка

Українські спостерігачі, своєю чергою, вважають, що Кремль не буде готовий до справжніх, змістовних переговорів раніше, ніж наприкінці зими.

Такий часовий проміжок пов’язують із внутрішніми викликами, що постануть перед російським керівництвом:

Нова хвиля мобілізації: наприкінці зими Путіну доведеться ухвалювати складне рішення щодо необхідності проведення нової хвилі мобілізації. Економічний тиск: до цього часу економіка РФ почне відчувати значно серйозніший тиск через падіння нафтових доходів та накопичувальний ефект міжнародних санкцій.

Отже, очікується, що саме поєднання військових та економічних факторів може підштовхнути Москву до більш реалістичної позиції за столом переговорів.

Що передувало

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що території, кількість війська, можливості альянсів — це найбільш чутливі питання «мирного плану». Саме вони потребують розмови на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра каже, що територіальні поступки РФ в межах мирного плану — це запрошення до нової війни. Територіальна цілісність і суверенітет України — як і відповідальність агресорки Росії — не повинні бути предметом торгу. Натомість мир має бути справедливим.

Окрім того, пані посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Україна не розглядає питання зміни кордонів. З її слів, можливі дискусії можуть стосуватися лише технічних деталей визначення «лінії зупинення», а «зміна українських кордонів — не те, що може бути предметом переговорів».