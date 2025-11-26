Путін спостерігає за виставою, яку сам запустив: Берлінська про "мирний план"

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін на очах всього світу провів сеанс грандіозного шулерства, подавши свої забаганки, як «мирний план» від адміністрації президента США із чітким дедлайном — до Дня подяки.

Таку думку висловила керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська у Telegram.

Вона припустила, що «мирний план» написали радники Путіна Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков «на коліні» і передали його спецпредставникові президента США Стіву Віткоффу.

«Той навіть не обтяжується гарним перекладом, проганяє через умовний Google Translate. Далі перші особи США заявляють, що Україна має підписати терміново, до Дня Подяки (27 листопада 2025). Рубіо підтверджує, що план розроблявся в США. Наші з європейцями терміново сідають корегувати той типу американський (насправді російський) план», — нагадала Берлінська перебіг подій.

Однак, як зауважила експертка, щойно журналісти опублікували запис розмови Дмитрієва та Ушакова, який підтверджує, що план точно дали росіяни, заяви з Вашингтону різко змінилися — уже немає жодних дедлайнів.

«Паралельно журналісти зливають, що Віткофф взагалі консультує Путіна через Ушакова, як правильно говорити з Трампом, з якого боку краще помасажувати його его», — нагадала вона.

Берлінська зазначила, що тепер «половина світових еліт бігають, щось пояснюють, переписують, коментують», а тисячі ботів-коментаторів у Мережі вимагають підписувати будь-що заради миру.

«Поки йде вся ця мишина метушня — Путін просто спостерігає за виставою, яку сам запустив. І на всі пропозиції посміюючись відповідає: Нет, лохи, не подходит!» — підсумувала вона.

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладення мирної угоди між Україною і агресоркою Росією.

Раніше Financial Times із посиланням на українських посадовців повідомляло, що США очікують від України погодити мирний план до 27 листопада. За даними джерел, Вашингтон працює за «агресивним графіком» і очікує підписання документа до Дня подяки.

Видання Bloomberg повідомило, що Віткофф консультував російських радників Путіна. Про це стало відомо зі стенограми розмови політиків, яка відбулася у жовтні. Американський посадовець радив Кремлю, як за допомогою лестощів запропонувати президенту США Дональду Трампу мирний план щодо України. Ця розмова передувала появі скандального «мирного плану Трампа» з 28 пунктів.