Ризик нападу РФ на Польщу

Рейтинг міст за ймовірністю військової загрози та здатністю до швидкого відновлення після кризових ситуацій оприлюднили у Польщі.

Польські аналітики з Банку Господарства Крайового (BGK) склали такий рейтинг міст, повідомляє Wyborcza.

Що показав аналіз

Експерти розглядали різні типи загроз: військові та гібридні дії, кібератаки, дезінформацію, природні катастрофи (повені, спекотні хвилі, посухи), загрози для здоров’я населення, а також гуманітарні ризики, зокрема неконтрольовані потоки мігрантів.

Аналітики наголошують, що не всі міста однаково вразливі, тому важливо враховувати місцеву специфіку, інфраструктуру та готовність органів влади.

Міста з найбільшим ризиком

Найвищий ризик військового нападу за даними BGK припадає на Варшаву, а також на міста з важливою інфраструктурою та ті, що розташовані ближче до кордону з Росією. До них відносять:

Гданськ,

Ельблонґ,

Гдиню,

Білосток,

Плоцк,

Вроцлав,

Краків.

Згідно з оцінками, Варшава має найвищий рівень готовності до кризових ситуацій завдяки розвиненій інфраструктурі та планам реагування. Найменший ризик нападу фіксується для Валбжиха на південному заході Польщі.

Висновки експертів

Загалом, більшість польських міст добре підготовлені до потенційних загроз, хоча рівень стійкості значно варіюється залежно від розташування та значення інфраструктури. Експерти наголошують на важливості системного планування та підвищення готовності місцевих органів влади для захисту населення у разі воєнного конфлікту.

Нагадаємо, Польща почала розслідувати смерть 7-річної Амелії, яка загинула внаслідок атаки РФ на Тернопіль 19 листопада.

Для сприяння у справі районна прокуратура в Познані звернулася по допомогу до посольства України.