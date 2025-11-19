Диверсії на залізниці у Польщі: що відомо про підозрюваних українців та яка реакція влади

Диверсія у Польщі / © Associated Press

В українському МЗС відреагували на повідомлення, що за диверсіями на польській залізниці стоять наші співгромадяни. Дипломати наголошують — Москва навмисне використовує для гібридних атак і злочинів людей з українськими паспортами.

Раніше польський прем’єр Дональд Туск розповів, що їхнє слідство з’ясувало — двоє підозрюваних давно співпрацюють із російськими спецслужбами. Себто, саме Кремль, найімовірніше, і є замовником. Прибули чоловіки до Польщі з Білорусі. Туди ж і втекли, щойно здійснивши підрив.

Тим часом ділянку колій, зруйновану внаслідок диверсії — вже відновили.

Про це йдеться в сюжеті журналістки «Слава ТВ» Наталки Волосацької спеціально для ТСН.

Підозрювані у диверсіях в Польщі — двоє громадян України, які тривалий час працювали з російськими спецслужбами. Один з них був засуджений львівським судом за диверсійну діяльність. Другий підозрюваний житель Донбасу, який потрапив до Польщі через територію Білорусь незадовго до диверсії на залізниці.

Відомо, що вони привели в дію вибухівку за допомогою кабеля, його довжина була 300 метрів. На коліях правоохоронці знайшли вибухівку, яка не здетонувала. Служби вставили особи підозрюваних і їхнє зображення. Теж знають, що після терактів вони покинули територію Польщу, виїхали до Білорусі через пункт пропуску Терасполь. Їх підозрюють у співпраці з ворожими спецслужбами. Слід Росії у цих диверсій очевидний — наголосив премʼєр.



«Щодо двох випадків маємо певність, не припущення, що підрив колій і порушення залізничної інфраструктури в обох випадках мали навмисний характер і цілями виконавців було призвести до залізничної катастрофи», — каже Дональд Туск, премʼєр міністр Польщі.



Перед доповіддю Дональда Туска журналістці вдалося поспілкуватися з віцепремʼєр-міністром, міністром цифровізаціі Кгиштофом Гавковсткий.

«Кожного разу в критичних ситуаціях, таких як саботажі, а в цьому випадку це могло бути повʼязані з небезпекою для цивільного населення, бо та їздили потяги, завжди зʼявляються неспокій і питання як цьому протидіяти. Польські служби працюють дуже відповідально і дуже швидко. Я переконаний, що ми на добрій позиції, щоб показати Європі, що сьогодні з Росії надходить багато небезпек і треба бути сконсолідованими, бо будь що в будь якій хвилині може статися», — каже Кшиштоф Гавковський, міністр цифровізації Польщі.

«Також я перепитала у міністра чи готова Польща прийняти допомогу, яку запропонувала України в розслідування диверсій, Кшиштов Гавковсткий не відповів. Також не захотів прокоментувати не офіційну інформацію про знайдені на місці вибуху сім карти. Нагадаю, в обох випадках дивом ніхто не постраждав, але було за метр до катастрофи», — каже Наталія Волосацька.

На сам кінець скажу, що Польща вже тривалий час бореться з диверсіями. Були підпали, становлення камер поблизу залізниці. Від січня минулого року коли посилилися диверсійні дії польські спецслужби затримали 55 осіб.

У звʼязку з диверсіями на залізниці міністр оборони Польщі Владислав Коміняк-Камиш повідомив що планують посилити охорону мостів, тунелів і долучити до цього за участі тероборони.

