Проспорт
220
1 хв

Відомий біатлоніст помер у віці 27 років

Причини смерті Сіверта Баккена наразі невідомі.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сіверт Баккен

Сіверт Баккен / © Associated Press

Норвезький біатлоніст Сіверт Баккен помер у віці 27 років.

Трагічну новину повідомляє NRK.

Спортсмена знайшли мертвим у своєму готельному номері в альпійському Лавазі в Італії. Причини смерті норвежця не розголошуються.

"Він один з тих, хто справді проявив себе з найкращого боку. Він один із тих, хто, можливо, пробіг би олімпійську естафету за Норвегію та кілька дистанцій. Це величезний шок, що так сталося", – йдеться у повідомленні.

Цього сезону Баккен представляв Норвегію на Кубку світу з біатлону, де посідає 13-те місце в загальному заліку. Він також повинен був змагатися на наступному етапі в Обергофі у січні 2026 року.

Баккен свого часу переніс операцію через проблеми з серцем (миготлива аритмія), а згодом, 2022 року, після введення третьої дози вакцини від COVID-19 у нього розвинувся перикардит – рідкісне ускладнення, яке змусило спортсмена майже на два роки повністю припинити тренування та виступи.

Раніше повідомлялося, що титуловану олімпійську чемпіонку з біатлону німкеню Лауру Дальмаєр знайшли мертвою в горах Пакистану.

