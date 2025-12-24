- Дата публікації
Відомий біатлоніст помер у віці 27 років
Причини смерті Сіверта Баккена наразі невідомі.
Норвезький біатлоніст Сіверт Баккен помер у віці 27 років.
Трагічну новину повідомляє NRK.
Спортсмена знайшли мертвим у своєму готельному номері в альпійському Лавазі в Італії. Причини смерті норвежця не розголошуються.
"Він один з тих, хто справді проявив себе з найкращого боку. Він один із тих, хто, можливо, пробіг би олімпійську естафету за Норвегію та кілька дистанцій. Це величезний шок, що так сталося", – йдеться у повідомленні.
Цього сезону Баккен представляв Норвегію на Кубку світу з біатлону, де посідає 13-те місце в загальному заліку. Він також повинен був змагатися на наступному етапі в Обергофі у січні 2026 року.
Баккен свого часу переніс операцію через проблеми з серцем (миготлива аритмія), а згодом, 2022 року, після введення третьої дози вакцини від COVID-19 у нього розвинувся перикардит – рідкісне ускладнення, яке змусило спортсмена майже на два роки повністю припинити тренування та виступи.
Раніше повідомлялося, що титуловану олімпійську чемпіонку з біатлону німкеню Лауру Дальмаєр знайшли мертвою в горах Пакистану.