Помер відомий тренер, який виховав низку футболістів збірної України

Валентин Луценко / © sport.ua

У віці 75 років помер відомий футбольний тренер Валентин Луценко.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Від 1994 до 2004 року Луценко працював у юнацьких збірних України різних вікових категорій.

Свого часу Валентин Трохимович доклав руку до становлення багатьох талановитих українських гравців, серед яких були Андрій Воронін, Максим Калініченко, Дмитро Чигринський, Віталій Лисицький.

Луценко був вихованцем київського "Динамо", виступав за низку клубів, зокрема вінницький "Локомотив" (зараз – "Нива") і рівненський "Авангардм (зараз – "Верес").

Після завершення ігрової кар'єри працював з дитячими командами, також очолював різні юнацькі збірні України (U-16, U-18). Співпрацював із селекційною службою донецького "Шахтаря".

