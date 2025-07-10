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Помер легендарний футболіст львівських "Карпат"
Степан Юрчишин відійшов у вічність на 68-му році життя.
У віці 67 років помер колишній футболіст, тренер і директор львівських "Карпат" Степан Юрчишин.
Сумну новину повідомила пресслужба "левів" на офіційній сторінці у Facebook.
"Перестало битися серце Степана Юрчишина. Сьогодні, 10 липня, на 68-му році життя не стало Степана Юрчишина. Один з найвідоміших футболістів у історії львівського та українського футболу, видатний бомбардир, рекордсмен Першої ліги сезону 1979-го за кількістю голів, улюбленець та кумир львівської публіки, легенда львівських "Карпат", яка у різні епохи прославляла клуб на полі, на тренерській лаві та на керівних посадах... Степан Федорович залишив по собі не лише значну спадщину в футболі, а й завжди буде у серцях тих, хто його знав. Футбольний клуб "Карпати" щиро сумує та висловлює співчуття рідним та близьким Степана Федоровича. Про час та місце прощання із Степаном Федоровичем клуб повідомить додатково", – йдеться в дописі.
Крім "Карпат", Юрчишин виступав за львівський СКА, московський ЦСКА, київське "Динамо", ташкентський "Пахтакор", луцьке "Торпедо" та хмельницьке "Поділля".
Йому належить рекорд Першої ліги за кількістю голів за сезон, який так і не був побитий – 1979 року форвард забив 42 м'ячі.
Після закінчення ігрової кар'єри Юрчишин тренував "Карпати" та "Львів", а також працював спортивним директором "зелено-білих".
Раніше повідомлялося, що помер легендарний футболіст і тренер донецького "Шахтаря" Олексій Дрозденко.