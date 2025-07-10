Завершився саміт "коаліції охочих": оголошено про важливі домовленості

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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У четвер, 10 липня, лідери «коаліції охочих» президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели віртуальний саміт з іншими учасниками цього об’єднання країн, які надають підтримку Україні. До цієї зустрічі вперше долучилися представники США — спецпредставник президента з питань України Кіт Келлог та сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Видання The Guardian повідомило про домовленості, які було досягнуто на цьому саміті.

Під час зустрічі було домовлено, що багатонаціональний оперативний штаб коаліції буде розташований у Парижі, а через 12 місяців його буде переміщено до Лондона.

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У разі тривалого припинення вогню очікується, що нові коаліційні сили допоможуть у відновленні та переформуванні сухопутних військ України, забезпеченні безпеки повітряного простору України за допомогою літаків коаліції, що здійснюватимуть патрулювання повітряного простору, та підтримці безпеки в Чорному морі.

Лідери також «погодилися, що їхніми пріоритетними зусиллями має бути зосередження на негайній обороні України перед обличчям невпинних російських атак на критично важливу національну інфраструктуру та цивільне населення», йдеться у заяві, яку цитує The Guardian.

«У найближчі дні та тижні ми посилимо нашу підтримку, щоб Україна продовжувала боротьбу зараз, посилюючи тиск на Путіна за допомогою нищівних санкцій та забезпечуючи Збройні сили України необхідним обладнанням для захисту своєї суверенної території», — наголосив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Що відомо про діяльність «коаліції охочих»

«Коаліція охочих» — це блок країн, які пообіцяли підтримати Україну у війні з Росією.

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Ініціатива була представлена 2 березня 2025 року за підсумками саміту 18 світових лідерів у Лондоні.

Діяльність «коаліції охочих» останнім часом призупинилась через відсутність чітких гарантій безпеки з боку США.

Нагадаємо, ще у травні цього року колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що європейська ініціатива щодо України розгортається надто повільно.