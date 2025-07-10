Стармер і Макрон відкрили саміт коаліції охочих: перші заяви

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон / © Getty Images

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон разом з партнерами відкрили саміт коаліції охочих щодо запропонованої миротворчої місії для стримування Росії від майбутніх атак на Україну.

Про це пише Sky News.

Стармер заявив, що президент Росії Володимир Путін «відвернувся» від ідеї припинення вогню.

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«Минуло чотири місяці відтоді, як Україна погодилась на повне й безумовне припинення вогню. Володимир Зеленський продемонстрував справжнє лідерство в цьому питанні. Путін у відповідь діє абсолютно варварськи», — висловився британський прем’єр.

Він наголосив, що хоча коаліція готова підтримати мир у майбутньому, лідери мають змінити фокус — від підготовки до миру до його досягнення. За словами Стармера, це означає: «примусити Путіна сісти за стіл переговорів».

Своєю чергою Макрон сказав, що коаліція повинна зробити «все можливе», щоб Україна могла чинити опір Росії. Щодо припинення вогню президент Франції зазначив: «Тут нам потрібен новий підхід».

До слова, напередодні видання Politico писало, що у взаєминах між Макроном та Стармером з’явилися ознаки напруженості. Це може поставити під загрозу єдність коаліції охочих. Французькі урядовці визнали, що ця коаліція втратила чіткий стратегічний вектор, а частину відповідальності за це покладають на Британію.

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Зауважимо, міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що його держава готова відправити військових до України для «підсилення» припинення вогню у межах втілення планів коаліції охочих.