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- Війна
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Як Україні перемогти Росію – Чмут назвав рішення
Він наголосив, що Київ не повинен юридично визнавати втрату територій і має зберігати силу до моменту, коли зможе їх повернути.
Україна не повинна йти на жодні компроміси, які послаблюють її позиції або закріплюють втрату територій.
Про це заявив керівник фонду “Повернись живим” Тарас Чмут в інтерв’ю “Українській правді”, коментуючи можливість переговорів із Росією.
“Росія має зникнути з карти — це найкраще рішення”, — сказав Чмут.
Водночас він зазначив, що у разі переговорів жодна зі сторін не отримає всього — компроміс буде десь посередині. Але Україна, за його словами, не повинна погоджуватись на слабкість:
“Ми точно не маємо погоджуватися на те, що маємо стати слабкими. І точно не маємо юридично визнавати втрату територій, навіть якщо зараз їх не контролюємо”.
На думку Чмута, Росія як імперія не вічна, і в майбутньому вона може розпастися. Україна має бути готовою до цього сценарію та продовжувати тримати позицію сили:
“Пройде 10 років, пройде 20 років, імперія колись упаде, а ми маємо бути готові включитися і повернути своє”.
“Я не вірю, що Росія може існувати ще сотні років. Імперії падають — Росія впаде. Там багато факторів, які можуть на це вплинути, і ми маємо цьому підігрувати. Але ще раз: ми маємо залишатися сильними”.
Водночас Тарас Чмут заявив, що війна на виснаження веде до поразки України, а в політичного керівництва немає розуміння критичності ситуації та чіткої стратегії перемоги.