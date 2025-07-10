Як Україні перемогти Росію – Чмут назвав рішення

Тарас Чмут. / © ТСН.ua

Реклама

Україна не повинна йти на жодні компроміси, які послаблюють її позиції або закріплюють втрату територій.

Про це заявив керівник фонду “Повернись живим” Тарас Чмут в інтерв’ю “Українській правді”, коментуючи можливість переговорів із Росією.

“Росія має зникнути з карти — це найкраще рішення”, — сказав Чмут.

Реклама

Водночас він зазначив, що у разі переговорів жодна зі сторін не отримає всього — компроміс буде десь посередині. Але Україна, за його словами, не повинна погоджуватись на слабкість:

“Ми точно не маємо погоджуватися на те, що маємо стати слабкими. І точно не маємо юридично визнавати втрату територій, навіть якщо зараз їх не контролюємо”.

На думку Чмута, Росія як імперія не вічна, і в майбутньому вона може розпастися. Україна має бути готовою до цього сценарію та продовжувати тримати позицію сили:

“Пройде 10 років, пройде 20 років, імперія колись упаде, а ми маємо бути готові включитися і повернути своє”.

Реклама

“Я не вірю, що Росія може існувати ще сотні років. Імперії падають — Росія впаде. Там багато факторів, які можуть на це вплинути, і ми маємо цьому підігрувати. Але ще раз: ми маємо залишатися сильними”.

Водночас Тарас Чмут заявив, що війна на виснаження веде до поразки України, а в політичного керівництва немає розуміння критичності ситуації та чіткої стратегії перемоги.