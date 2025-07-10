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Как Украине победить Россию – Чмут назвал решение
Он подчеркнул, что Киев не должен юридически признавать утрату территорий и должен сохранять силу до момента, когда сможет вернуть их.
Украина не должна идти ни на какие компромиссы, которые ослабляют ее позиции или закрепляют потерю территорий.
Об этом заявил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "Украинской правде", комментируя возможность переговоров с Россией.
"Россия должна исчезнуть с карты - это лучшее решение", - сказал Чмут.
В то же время он отметил, что в случае переговоров ни одна из сторон не получит всего — компромисс будет где-то посередине. Но Украина, по его словам, не должна соглашаться с слабостью:
"Мы точно не должны соглашаться на то, что должны стать слабыми. И точно не должны юридически признавать потерю территорий, даже если сейчас их не контролируем".
По мнению Чмута, Россия как империя не вечна, и в будущем она может распастись. Украина должна быть готова к этому сценарию и продолжать держать позицию силы:
"Пройдет 10 лет, пройдет 20 лет, империя когда-нибудь упадет, а мы должны быть готовы включиться и вернуть свое".
"Я не верю, что Россия может существовать еще сотни лет. Империи падают — Россия упадет. Там много факторов, которые могут на это повлиять, и мы должны подыгрывать этому. Но еще раз: мы должны оставаться сильными".
В то же время, Тарас Чмут заявил, что война на истощение ведет к поражению Украины, а у политического руководства нет понимания критичности ситуации и четкой стратегии победы.