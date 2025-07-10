Как Украине победить Россию – Чмут назвал решение

Тарас Чмут. / © ТСН.ua

Реклама

Украина не должна идти ни на какие компромиссы, которые ослабляют ее позиции или закрепляют потерю территорий.

Об этом заявил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "Украинской правде", комментируя возможность переговоров с Россией.

"Россия должна исчезнуть с карты - это лучшее решение", - сказал Чмут.

Реклама

В то же время он отметил, что в случае переговоров ни одна из сторон не получит всего — компромисс будет где-то посередине. Но Украина, по его словам, не должна соглашаться с слабостью:

"Мы точно не должны соглашаться на то, что должны стать слабыми. И точно не должны юридически признавать потерю территорий, даже если сейчас их не контролируем".

По мнению Чмута, Россия как империя не вечна, и в будущем она может распастись. Украина должна быть готова к этому сценарию и продолжать держать позицию силы:

"Пройдет 10 лет, пройдет 20 лет, империя когда-нибудь упадет, а мы должны быть готовы включиться и вернуть свое".

Реклама

"Я не верю, что Россия может существовать еще сотни лет. Империи падают — Россия упадет. Там много факторов, которые могут на это повлиять, и мы должны подыгрывать этому. Но еще раз: мы должны оставаться сильными".

В то же время, Тарас Чмут заявил, что война на истощение ведет к поражению Украины, а у политического руководства нет понимания критичности ситуации и четкой стратегии победы.