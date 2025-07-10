Украина теряет больше бойцов, чем привлекает: Чмут объяснил почему

Тарас Чмут

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Российская армия сильна, но ее главное преимущество — в системе, ресурсах и поддержке авторитарных союзников.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

По его словам, на сегодняшний день Россия демонстрирует более высокую эффективность в ведении затяжной войны — не только благодаря большой армии, но и через хорошо организованную оборонную промышленность, поддержку союзников и способность быстро учиться на поле боя.

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«Россия имеет мощный оборонно-промышленный комплекс, который раскручен по полной. Он самодостаточен, силен и выпускает качественное вооружение для войны против Украины», — подчеркнул Чмут.

Также он отметил, что российская армия численно не уменьшается, невзирая на огромные потери. Кремль поощряет граждан к службе высокими выплатами, что работает особенно эффективно в условиях бедности населения.

Чмут подчеркнул, что у России есть ряд союзников, которые стабильно поддерживают ее в войне — прежде всего КНР и КНДР. В частности, по словам эксперта, Северная Корея могла отправить в несколько десятков тысяч своих солдат на помощь РФ.

В то время как Украина, несмотря на поддержку Запада, сталкивается с непоследовательностью и нерешительностью союзников.

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«Наши союзники слабее. И у нас не такая четкая позиция в обществе — в России общество верит в войну, поддерживает ее через пропаганду», — сказал он.

Еще одной слабой стороной Украины есть неэффективная структура военного управления и хаотическое формирование корпусов.

«У нас бригада должна масштабироваться в корпус в 30–40 тысяч человек, но часто состоит из разбросанных подразделений без четкой координации. Это деморализует и снижает эффективность», — отметил Чмут.

Кроме того, Украина сейчас теряет больше военных (из-за ранения, увольнения или болезни), чем привлекает в армию, что создает дополнительный кризис кадров.

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«Мы проигрываем в темпе. Россияне быстрее учатся, скорее адаптируются. Они уже укрупняют свои бригады в дивизии, а мы еще не наладили базовые процессы», — подытожил эксперт.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин игнорирует разочарование Трампа в нем и с новой интенсивностью продвигается вперед по Украине, уже учитывая возможность нового давления со стороны США.

По информации источников, диктатор убежден, что преимущество России на поле боя растет и что оборона Украины может упасть в ближайшие месяцы. Учитывая продолжающееся наступление России, говорят они, Путин считает невозможным прекратить боевые действия сейчас без значительных уступок со стороны Украины.