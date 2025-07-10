Оленье полнолуние 10 июля 2025 года: три медитации для расцвета

Медитация, Луна / © ТСН.ua

Реклама

Полнолуние Оленя — это время внутренней силы, пробуждение интуиции и раскрытие потенциала. Медитации в этот день обладают особой силой обновления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Название происходит из традиций коренных народов Северной Америки: именно в этот период у самцов оленей отрастают новые рога.

Реклама

В 2025 году Оленья полная луна приходится на 10 июля, когда Луна будет находиться в знаке Козерога — это придает медитациям стойкости, глубины и фокусированности на целях.

Три медитации для расцвета

1. Медитация "Рога Силы"

Зачем: для восстановления собственных границ и внутренней уверенности.

Как выполнять:

– Сядьте с ровной спиной.

– Представьте, что из вашей макушки прорастают символические рога.

– С каждым вдохом чувствуйте, как через них вы соединяетесь с Космосом, получаете защиту и силу.

– Повторяйте: "Я в силе. Я под защитой".

2. Медитация "Тихая тропа"

Зачем: для сосредоточения, интуиции и видения своего пути.

Как выполнять:

– Представьте, что идете по узкой лесной тропинке вместе с оленем.

– Он не боится вас, он вас ведет.

– Следуйте за ним молча, прислушиваясь к звукам леса и своего сердца.

– В конце тропы спросите себя: Куда я иду? Почему этот путь мой?

– Поблагодарите оленя.

3. Медитация "Свет Полнолуния во мне"

Зачем: для наполнения светом, исцеления и гармонии.

Как выполнять:

– Выйдите на воздух или представьте, что Луна светит просто вам в сердце.

– Вдыхайте его свет, словно он проходит сквозь все ваше тело, освещает и исцеляет тени.

– Представляйте, как ваше тело начинает светиться изнутри.

– Повторяйте: «Я – свет. Я – гармония. Я – новое начало».

Реклама

Это идеальный момент для того, чтобы почувствовать себя частью природы, восстановить внутреннюю тишину, успокоить разум и вспомнить свою целостность. Олень не бежит – он двигается плавно, с достоинством. И вы тоже можете.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама