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Оленье полнолуние 10 июля 2025 года: три медитации для расцвета
В ночь Оленьей полнолуния 10 июля 2025 года откройте дверь в глубинную силу и гармонию через три медитации, которые помогут вам расцвести внутрь.
Полнолуние Оленя — это время внутренней силы, пробуждение интуиции и раскрытие потенциала. Медитации в этот день обладают особой силой обновления.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Название происходит из традиций коренных народов Северной Америки: именно в этот период у самцов оленей отрастают новые рога.
В 2025 году Оленья полная луна приходится на 10 июля, когда Луна будет находиться в знаке Козерога — это придает медитациям стойкости, глубины и фокусированности на целях.
Три медитации для расцвета
1. Медитация "Рога Силы"
Зачем: для восстановления собственных границ и внутренней уверенности.
Как выполнять:
– Сядьте с ровной спиной.
– Представьте, что из вашей макушки прорастают символические рога.
– С каждым вдохом чувствуйте, как через них вы соединяетесь с Космосом, получаете защиту и силу.
– Повторяйте: "Я в силе. Я под защитой".
2. Медитация "Тихая тропа"
Зачем: для сосредоточения, интуиции и видения своего пути.
Как выполнять:
– Представьте, что идете по узкой лесной тропинке вместе с оленем.
– Он не боится вас, он вас ведет.
– Следуйте за ним молча, прислушиваясь к звукам леса и своего сердца.
– В конце тропы спросите себя: Куда я иду? Почему этот путь мой?
– Поблагодарите оленя.
3. Медитация "Свет Полнолуния во мне"
Зачем: для наполнения светом, исцеления и гармонии.
Как выполнять:
– Выйдите на воздух или представьте, что Луна светит просто вам в сердце.
– Вдыхайте его свет, словно он проходит сквозь все ваше тело, освещает и исцеляет тени.
– Представляйте, как ваше тело начинает светиться изнутри.
– Повторяйте: «Я – свет. Я – гармония. Я – новое начало».
Это идеальный момент для того, чтобы почувствовать себя частью природы, восстановить внутреннюю тишину, успокоить разум и вспомнить свою целостность. Олень не бежит – он двигается плавно, с достоинством. И вы тоже можете.
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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.