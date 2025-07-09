Оленье полнолуние 10 июля 2025: что стоит сделать

Оленье полнолуние / © ТСН

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10 июля 2025 года нас ждет полная Луна, известная как Оленья полнолуние. Это название имеет глубокие корни в традициях коренных народов Северной Америки, которые замечали, что именно в это время у молодых оленей начинают расти новые рога – символ силы, роста и самоутверждения. Нынешнее явление состоится в знаковом периоде — на грани завершения первой половины лета, когда энергия природы достигает пика.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Астрологически это момент кульминации процессов, которые начались на новолуние в июне. Полнолуние в Козероге усилит темы личной ответственности, достижений, внутренней дисциплины и преодоления внутренних ограничений. Подсветятся вопросы власти, карьеры, амбиций, но также потребность восстановления, как у дикого животного, которое останавливается отдохнуть, прежде чем двинуться дальше.

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Что стоит сделать во время Оленьего полнолуния:

Оценить свой путь. Это удачное время, чтобы задуматься: туда ли я иду? Какие цели действительно мои, а какие — навязанные?

Избавиться от бремени. Оленье полнолуние - момент, когда можно "сбросить старую кожу". Избавьтесь от ответственности, которая вам больше не служит.

Писать письмо себе. Напишите послание себе будущему: в нем ваши стремления, поддержка и вера в себя. Отложите его до следующего полнолуния.

Быть на природе. Если есть возможность, проведите вечер или ночь на улице. Наблюдение за Луной в тишине может принести неожиданные ответы.

Работа с символом оленя. В медитациях, рисунках, аффирмациях или образах он олицетворяет благородство, выносливость, связь с собственным диким "я".

Это полнолуние помогает заземлиться и восстановить контакт с телом. Забота о себе, отдыхе, физических практиках и ритуалах с землей (например, стояние босиком на траве) дадут глубокое чувство внутреннего центра.

Оленья луна — это не о драме или эмоциональных вспышках. Она о тихой силе, которая живет в каждом из нас. Стоит только остановиться и услышать его.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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