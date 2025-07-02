Таропрогноз на июль 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро появились в Средневековой Европе несколько столетий назад, а сейчас они занимают ведущее место среди мантических атрибутов эзотериков, оккультистов и представителей языческих верований. Обычно их используют для предсказания вероятного будущего, однако сфера применения карт Таро значительно шире, чем может показаться, на первый взгляд.



Поэтому узнайте больше по таропрогнозу на июль 2025 года от эзотерикины Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Паж жезлов"

Эта карта свидетельствует о новом взгляде на жизнь, новости, энтузиазм и шансы. Она рассказывает о желании пойти в новом направлении, определенных предложениях, очаровательных поклонниках, честных людях, а иногда — инфантильном отношении к делам и проверке своих сил.

Сейчас пора начать что-то новое, исследовать все открывающиеся перед вами возможности получить вдохновение от перспектив. Возможно, эти новые возможности появятся в любви, а может быть, речь идет о легком флирте, который ни к чему не обязывает. Посмотрите на нынешние отношения с другой точки зрения, чтобы оживить любовь и заново оживить чувства. Также вероятно, что вас оторвет от текущих дел незнакомый человек или жаждущее желание получить желаемое. А вот инфантильное отношение будет только мешать нормальным взаимоотношениям и серьезным планам.

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Впереди период большого оптимизма и страстного увлечения жизнью.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Девятка кубков"

Эта карта говорит об эмоциональном удовольствии, чувственности, простых радостях жизни, когда мечты становятся реальностью, насыщенной жизни, веселой компанией. Однако в то же время следует помнить об ответственности за последствия наших желаний и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь слишком часто мы хотим одно, а когда получаем желаемое, то оказывается, что хотели совсем другого.

А еще вы так довольны собой и своими достижениями, что не можете принять другой взгляд. Также на жизненном пути вам придется бороться с собственными слабостями.

Помните, что мечты становятся реальностью, но "цыплят осенью считают".

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Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Девятка пентаклей"

Эта карта указывает на достижения, очищение, независимость, самоуверенность. Она свидетельствует о большом жизненном выигрыше, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми благами жизни, изменениях к лучшему, счастье, умении получать доходы.

Сейчас речь идет о том, что вы достигли многого в работе, вы научились контролировать свои страхи и сомнения. Вы свободны в своем выборе делать что угодно, пока отвечаете за свои действия.

Пора задуматься о себе. Задумайтесь о том, насколько вы свободны, нравится ли вам независимость, не боитесь ли вы стать уверенным в себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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