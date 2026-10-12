Шахтер — АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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В среду, 14 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против афинского АЕКа в матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Номинально домашний для "горняков" поединок из-за войны с российскими оккупантами состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В первом туре самого престижного еврокубка "оранжево-черные" сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1), а чемпион Греции обыграл австрийский ЛАСК (1:0).

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После поединка с АЕКом подопечных Арды Турана ждут еще шесть матчей основной стадии Лиги чемпионов, где их соперниками будут "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Слован" Братислава (Словакия), "Лейпциг" (Германия) и "Реал" Мадрид (Испания).

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" — АЕК.

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