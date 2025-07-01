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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
4916
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят дождь

Говорят, что дождь был первой в истории человечества колыбельной — под аккомпанемент капель действительно хорошо спится.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но есть и много других причин и поводов для того, чтобы любить дождь, и у каждого из нас они — свои. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят дождь.

Рак

Раки любят дождь за то, что он создает уютную атмосферу в их доме, из которого представители этого знака, будь на то их воля, век бы не выходили. Особенно если в доме тепло, пахнет свежей выпечкой и все любимые ими люди находятся рядом, а завтра не нужно идти на работу.

Водолей

Водолеи превыше всего ценят вдохновение, которое позволяет им создавать настоящие произведения искусства, и — в числе других факторов, дающих им возможности для творчества, дождь занимает одно из первых мест. К тому же под барабанящие по подоконнику капли им очень хорошо работается.

Рыбы

Рыбы, у которых личная жизнь всегда находится на первом месте, считают дождь самым романтичным природным явлением. Причем им все равно, с какой любовью — взаимной или безответной — они имеют дело: в первом случае можно уединиться с любимым человеком, во-втором — гулять под дождем в одиночестве.

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Дата публикации
Количество просмотров
4916
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