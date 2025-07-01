Директор онлайн-школы Екатерина Сторожук обустроила и совершенствует дома металлическое укрытие / © ТСН

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После ряда последних усиленных ракетно-дроновых обстрелов Киевской области и столицы жительница пригорода Киева Екатерина Сторожук, которая в апреле сняла для соцсетей видео о своей нестандартной защите во время воздушных тревог, рассказала, что совершенствует свою «капсулу жизни».

Напомним, директор одной из онлайн-школ Киевской области Екатерина Сторожук весной рассказала в соцсетях, что в частности над ее частным домом российские «Шахеды» проложили себе трассу на пути в столицу, после чего женщина начала искать варианты защиты, ведь до ближайшего укрытия — около 3 км. Она заказала и купила за 100 тысяч. грн. металлическую конструкцию, которую разместила в одной из комнат своего дома и стала там ночевать.

Теперь, по словам Екатерины, в «капсуле» есть свет благодаря светильнику на аккумуляторе, к ней иногда приводят ночевать в безопасности трехлетнего племянника, кроме того, такой конструкцией для своего жилья интересуются другие украинцы.

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Так выглядит «капсула жизни». Скриншот с видео

«Брат заказал мне лампу, которую по мере необходимости нужно заряжать. Такой свет позволяет читать и чувствовать себя удобно, например, не удариться внезапно. Кроме того, в «капсуле» есть полноценный матрас, полноценная кровать. В «капсуле» я сплю почти каждую ночь, потому что все мы видим, какими стали обстрелы. В последнее время я спала не в «капсуле», на обычной кровати, только позавчера», — говорит в комментарии для ТСН.ua Екатерина.

Спальное место в «капсуле жизни». Скриншот с видео

К этому добавляет, что самый большой период, который она провела в этой конструкции, составлял около 12 часов.

«Толщина металла — 5-6 мм. Воздуха мне хватает благодаря специальным отверстиям в «капсуле». Она мне очень помогла, потому как я могу спать благодаря ей. Ко мне недавно приезжали люди, которые хотят купить такую для детей», — говорит женщина.

Светильник на аккумуляторе. Скриншот с видео

По наблюдениям Екатерины, если закрыть дверь, то не слышно пролетающего над домом звука «Шахеда», но работу ПВО слышно.

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В то же время под постами Екатерины десятки людей оставляют свои комментарии. Часть пользователей соцсетей считают, что такая конструкция может оказаться смертельной ловушкой во время пожара, часть комментаторов считает, что целесообразность покупки такой конструкции — вопрос дискуссионный.

В свою очередь эксперт по безопасности ОО «Ассоциация саперов Украины» Игорь Молодан нам рассказал, что видел тестирование этих «капсул», которые, по данным производителей, выдерживают падение бетонной плиты.

«Это не наше изобретение. Их сначала начали производить американцы, затем Израиль. В последнем есть здания с защищенными помещениями. Где также используются и «капсулы безопасности», — говорит эксперт.

Дата публикации 08:04, 01.05.25 Количество просмотров 308 Жительница Киевщины спасается во время обстрелов в металлической "капсуле"

И приводит пример: «Исторически капсулы» взяли свое начало от «укрытия Моррисона» во время второй мировой войны. Тогда изготовляли прямоугольную металлическую конструкцию, внутри которой была возможность разместиться (горизонтально — Ред.), например, двум взрослым. Создание таких укрытий финансировалось британским правительством. Государство брало на себя 90% расходов. Сейчас укрытие усовершенствовали. Такие укрытия работают, но, конечно, возможны травмы в виде ушибов, контузий. Если оборудовать укрытие изнутри мягким материалом, можно улучшить собственную безопасность».

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По словам специалиста, если проанализировать ряд фотографий из открытых источников, то можно понять, что «капсулы жизни» размещают уже и в квартирах.

В то же время в ГСЧС в комментарии для ТСН.ua сообщили, что в Украине не было случаев, когда спасатели находили под завалами частных или многоквартирных домов «капсулы жизни», поэтому говорить об их эффективности или неэффективности рано. Специалисты ГСЧС добавляют, что об официальной сертификации и испытании «капсул» государственными органами также по состоянию на сегодняшний день не известно. Кроме того, вызывает вопрос, если в многоквартирных домах будет много таких «капсул», то это может повлиять на фундамент многоэтажки.

Ранее сообщалось о том, что подъезд в Киеве был разрушен не в результате прямого удара ракеты.

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