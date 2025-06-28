Киев станет самым опасным городом - западные СМИ

Киев / © Pexels

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В июне 2025 года Киев подвергся рекордному количеству российских воздушных атак — более 350 дронов и десятки ракет были выпущены по столице. По официальным данным, погибли по меньшей мере 42 человека, среди них — дети. Украинские власти фиксируют изменение тактики врага — удары теперь преимущественно направлены на гражданскую инфраструктуру, терроризировать гражданское население и истощить систему ПВО.

Об этом пишет издание ntv.

«Стратегия россиян заключается в том, чтобы постоянно терроризировать обычных граждан и таким образом ослабить нацию», — рассказал начальник Киевской городской военной администрации.

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Война снова вернулась в Киев. После освобождения Киевской области весной 2022 года столица Украины долгое время была относительно безопасной — за некоторыми исключениями.

Но июньская серия массированных комбинированных атак сильно пошатнула доверие жителей: трижды Киев становился главной целью ночью, подвергаясь нападениям с использованием дронов, крылатых и баллистических ракет. «В июне на Киев было выпущено 285 дронов и 65 ракет. Кроме того, система ПВО пыталась сбить еще больше целей, которые летели в нашем направлении», — сообщил Ткаченко на запрос ntv.de. Для сравнения: в январе т

«Раньше казалось, что Киев самое безопасное место — было несколько взрывов, и все, можно было спокойно спать. А сейчас — столько атак, что, пожалуй, лучше выезжать в города поменьше», — говорит 25-летний Иван Рябоконь. Он живет вместе с матерью Галиной в киевском Шевченковском районе. В понедельник ракета попала в соседний дом. Девять человек погибли, среди них один ребенок. Вместе с соседями они стоят возле красно-белой ленты, поддерживают друг друга. «Люди здесь живут десятилетиями, выросли в этих дворах — все знают друг друга», — добавляет Иван.

Фотограф Дмитрий Евенко говорит: «До того, как Трамп стал президентом, я действительно чувствовал себя в большей безопасности. При Байдене у нас были Patriot — американские системы противоракетной обороны — и мы могли сбивать ракеты. Теперь у нас проблема. Киев точно станет самым опасным городом». Потому что хотя системы Patriot до сих пор есть в Украине, ракет к ним все меньше. То, что сейчас прибывает, еще было утверждено при предыдущей администрации. Новой же помощи пока не поступило.

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«Поэтому крайне важно, чтобы США хотя бы продавали ракеты к Patriot через европейцев», — считает военный эксперт Алексей Мельник, — «Прекращение поставок — не полная катастрофа, но последствия очевидны: еще больше погибших гражданских».

Дмитрий выжил: ракета попала в два подъезда его пятиэтажного дома, но не в него. Сейчас он живет у друзей и ждет разрешения вернуться в квартиру, чтобы забрать вещи.

Его соседка Лиза Корсинова до сих пор не может прийти в себя: «Бог спас мне жизнь». 23-летняя девушка случайно осталась ночевать у друзей, когда Россия атаковала Украину 358 дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. «Мы слышали, как дроны пролетают один за другим прямо над нами. Это было как в лихорадочном сне. Я сначала подумала, что это кадры из родного Никополя, что в 3 км от фронта. Но нет — это была моя квартира».

Ее квартира на первом этаже частично разрушена. Гостиная уничтожена, остались голые стены — пустые обертки прошлой жизни. И снова — отец, стоящий под обломками, ждет новостей о жене и дочери. Их находят мертвыми.

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Президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Нидерландов и сообщил: с 2022 года Россия запустила 28 743 дронов типа Shahed. Только в июне 2025 года — 2736, или 9,5% от всех. Зеленский отметил, что эти атаки не были бы возможны без помощи Ирана, а Украина критически нуждается в поддержке партнеров для укрепления ПВО.

В январе в среднем из России запускали 100 боеприпасов за ночь. Сейчас — от 300 до 500. Система ПВО больше не успевает справляться, что отражается и в показателях эффективности: зимой она составляла 95%, а теперь — только 85%. «Количество российских атак растет, и они в основном нацелены на гражданских», — говорит Ткаченко. С начала июня в Киеве погибли 42 человека, среди них 11-летняя девочка. Ранены — 234, в том числе 11 детей.

Кроме того, Россия изменила стратегию и в регионах. Раньше она била одновременно по многим городам. Теперь — сосредотачивается на одном. Например, одновременно с атакой на Шевченковский район Киева под обстрел попала Белая Церковь. «Иногда после роя дронов они делают паузу. Как только сирена выключается и люди расслабляются — бьют ракетами», — говорит Галина Рябоконь. Так произошло и в ее районе: «Воздушная тревога только завершилась. Люди только вышли из укрытия, и вдруг — снова тревога. Но на этот раз ракетная. В таких условиях нет времени добежать до укрытия.

В июне Россия применила кассетные боеприпасы, запрещенные международным правом. «Весной мы впервые зафиксировали удлиненные суббоеприпасы, которые запускают дроны. Они взрываются с задержкой после сброса или сбивания, и могут ранить как гражданских, так и спасателей», — заявил Ткаченко. Пострадали и спасательные службы: трое спасателей ГСЧС погибли в начале июня во время так называемой «двойной атаки» — вторая волна попала в них во время тушения пожара. «Это зло. Они просто не люди», — говорит Галина.

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На ограниченной территории в понедельник стоит Валентина Осядач с дочкой Эмилией. Девочке четыре года — всю ночь она спрашивала о лучшей подруге, которая жила рядом. «В начале войны мы сбежали за границу. Но прошлым летом я решила вернуться. Потому что моя страна здесь. Хочется быть дома. Теперь я сомневаюсь в своем решении», — говорит Валентина. «Каждую ночь мы спускаемся в подземный паркинг. У нас есть туристическое снаряжение, чтобы дети могли спать. Но после последних атак стало еще страшнее».

По словам начальника военной администрации Киева, Россия больше не интересуется даже военными или инфраструктурными объектами. Цель — сломать общество. Психолог Любовь Кирнос говорит, что каждый день ей и ее коллегам приходится дистанцироваться эмоционально, чтобы помочь другим.

Всего за один день в понедельник они оказали помощь 120 людям, в том числе сестре 11-летней погибшей девочки и тем, кто узнавал тела родных. «Жаль, что у нас нет волшебной палочки, которая могла бы исцелить человеческие души. Я часто об этом думаю». «Россияне хотят, чтобы мы сдались. Они делают все, чтобы забрать у нас надежду. Но у них это не получится».

Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву. Враг бил «Шахедами» и ракетами, в том числе баллистическими. Повреждены жилые дома, машины, учебное заведение, бизнес-центр, спорткомплекс и тому подобное.

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