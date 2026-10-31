Яке свято 7 листопада 2026 року / © ТСН

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7 листопада 2026 року — субота. 1717-й день війни в Україні.

Яке свято 7 листопада

7 листопада віряни святкують День пам’яті преподобної Йосафати Гордашевської / © Pixabay

7 листопада віряни святкують День пам’яті преподобної Йосафати Гордашевської. Народилася 20 листопада 1869 року у Львові в побожній українській родині під іменем Михайлина Гордашевська. Від молодих років прагнула духовного життя й допомоги ближнім. 1892 року за благословенням митрополита Сильвестра Сембратовича та за підтримки отця Кирила Селецького вона стала першою сестрою нового згромадження, прийнявши ім’я Йосафата. Сестри опікувалися дітьми, навчали молодь, допомагали хворим і бідним, підтримували українські родини.

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7 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день африканського письменника / © pexels.com

7 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день африканського письменника. Дату обрали на честь заснування Панафриканської асоціації письменників, яка об’єднує літературні організації африканських країн. Її створили в Аккрі, столиці Гани, у листопаді 1989 року. Організація сприяє співпраці авторів, популяризації африканської літератури та захисту свободи творчості.

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7 листопада Міжнародний день інуїтів / © pexels.com

Також 7 листопада Міжнародний день інуїтів. Інуїти — корінний народ арктичних регіонів, який живе в Гренландії, на Алясці, у Канаді тощо. Протягом тисячоліть вони пристосовувалися до суворого клімату Півночі, розвивали традиції полювання й рибальства, створювали власні мистецькі форми та передавали знання про природу від покоління до покоління. Дату 7 листопада обрали на честь дня народження Ебена Гопсона-старшого — політичного діяча з Аляски, який виступив ініціатором створення Приполярної ради інуїтів 1977 року. Організація об’єднує представників інуїтських громад різних країн і захищає їхні спільні інтереси.

7 листопада Всесвітній день відповідального туризму / © pexels.com

А ще 7 листопада Всесвітній день відповідального туризму. Ініціатива World Responsible Tourism Day виникла 2007 року в межах міжнародної туристичної виставки World Travel Market (WTM) у Лондоні за підтримки Всесвітньої туристичної організації ООН, нині UN Tourism. Її метою було заохотити туристичний бізнес і мандрівників відповідальніше ставитися до природи, культурної спадщини та потреб місцевого населення.

7 листопада святкують Міжнародний день медичної фізики / © pexels.com

7 листопада святкують Міжнародний день медичної фізики. Дата свята збігається з днем народження Марії Склодовської-Кюрі — видатної фізикині й хімікині, яка народилася 7 листопада 1867 року у Варшаві. Її дослідження радіоактивності заклали підґрунтя для розвитку ядерної фізики та застосування радіації в медицині. Марія Кюрі двічі отримала Нобелівську премію: з фізики 1903 року та з хімії 1911 року. Її наукова спадщина відіграла важливу роль у розвитку методів діагностики й лікування, зокрема променевої терапії.

7 листопада Всесвітній день сумчастого мурахоїда / © pexels.com

Також 7 листопада Всесвітній день сумчастого мурахоїда. Намбат (Myrmecobius fasciatus) — невеликий сумчастий ссавець, який мешкає в Австралії. Його легко впізнати за рудуватою шерстю, білими поперечними смугами на спині та довгим пухнастим хвостом. Тварина має загострену мордочку й довгий липкий язик, яким дістає термітів із ґрунту та деревини. Попри назву «сумчастий мурахоїд», намбат харчується переважно термітами, а не мурахами. На відміну від більшості сумчастих, самки цього виду не мають повноцінної сумки для дитинчат.

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