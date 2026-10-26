День ангела 1 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 1 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 1 листопада

1 листопада 2026 року привітайте з іменинами Давида, Дем’яна, Дениса, Дмитра, Івана, Олександра, Петра, Федора, Якова, Єлизавету, Уляну.

Давид — давньоєврейське походження, означає «улюбленець». В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає дружелюбним.

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Дем’ян — латинське ім’я, перекладається як «присвячений Дамії». В дитинстві товариський, допитливий. В дорослому віці стає поступливим.

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Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Діонісу». В дитинстві активний, комунікабельний. В дорослому віці стає рішучим.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві рухливий, добре вчиться. В дорослому віці стає товариським.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, енергійний. В дорослому віці стає справедливим.

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Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві доброзичливий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим.

Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві яскравий, любить пригоди. В дорослому віці стає турботливим.

Єлизавета — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Божа клятва». В дитинстві примхлива, завжди досягає поставленої мети. В дорослому віці стає не конфліктною.

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Уляна — латинське коріння, тлумачиться як «щастя». В дитинстві спокійна, слухняна. В дорослому віці стає поступливою.

День ангела 1 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 1 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і якомога більше приводів для радості. Нехай у серці живе віра, а в домі панують любов, добробут і злагода!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від усього лихого та допомагав здійснювати найзаповітніші мрії. Нехай кожен день приносить добрі новини, приємні зустрічі й нові можливості. Бажаю щастя, яке зігріває душу, любові, яка надихає, і здоров’я, яке дозволяє насолоджуватися кожною миттю життя!

***

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель дарує тобі силу в непрості моменти, мудрість у важливих рішеннях і впевненість у власних силах. Бажаю, щоб доля була щедрою на щасливі події, рідні завжди підтримували, а кожен новий день відкривав перед тобою чудові перспективи. Нехай Господь береже тебе та твою родину!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник оберігає тебе від біди, наповнює серце спокоєм і допомагає знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Бажаю здоров’я, достатку, сімейного затишку, вірних друзів і здійснення всіх бажань. Нехай у житті буде більше світлих днів, щирих усмішок і щасливих моментів!

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець невтомно оберігає тебе на життєвому шляху, відводить від прикрощів і допомагає повірити у власні сили навіть тоді, коли щось іде не за планом. Бажаю миру в душі, тепла в серці, достатку в домі та любові, яка робить життя прекраснішим. Нехай поруч завжди будуть люди, з якими можна розділити і радість, і хвилювання, а всі добрі мрії поступово стають реальністю!

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