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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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78
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2 хв

Яке 1 листопада свято — все про цей день, яке церковне свято

1 листопада, День працівника соціальної сфери в Україні. Віряни вшановують пам’ять безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна. До Нового року залишилося 65 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 1 листопада 2026 року

Яке свято 1 листопада 2026 року / © ТСН

1 листопада 2026 року — неділя. 1711-й день війни в Україні.

Яке свято 1 листопада

1 листопада віряни святкують День пам’яті безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна / © unsplash.com

1 листопада віряни святкують День пам’яті безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна / © unsplash.com

1 листопада віряни святкують День пам’яті безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна. Святі брати, лікарі та цілителі, які жили в ранньохристиянські часи. За переказами, вони лікували людей і допомагали хворим безкоштовно, керуючись християнською вірою та милосердям. Саме тому їх називають безсрібниками — тими, хто не брав плати за свою працю.

1 листопада в Україні святкують День працівника соціальної сфери / © pexels.com

1 листопада в Україні святкують День працівника соціальної сфери / © pexels.com

1 листопада в Україні святкують День працівника соціальної сфери. Професійне свято фахівців, які допомагають людям у складних життєвих обставинах, підтримують малозабезпечені сім’ї, людей з інвалідністю, літніх громадян, дітей та інших, хто потребує соціального захисту. Свято святкують щороку в першу неділю листопада. Його встановлено Указом Президента України від 13 квітня 1999 року.

1 листопада Всесвітній день екології / © pexels.com

1 листопада Всесвітній день екології / © pexels.com

Також 1 листопада Всесвітній день екології. День, присвячений захисту довкілля, збереженню природних ресурсів і приверненню уваги до екологічних проблем планети. Він нагадує про важливість відповідального ставлення до природи, зменшення забруднення повітря й води, сортування відходів та збереження біорізноманіття. Екологічні ініціативи цього дня заохочують людей і громади долучатися до прибирання територій, висаджування дерев, скорочення використання пластику та ощадливого споживання ресурсів.

1 листопада Всесвітній день бізнес-аналітики / © pexels.com

1 листопада Всесвітній день бізнес-аналітики / © pexels.com

А ще 1 листопада Всесвітній день бізнес-аналітики. Професійна ініціатива, присвячена фахівцям, які допомагають компаніям аналізувати дані, визначати потреби клієнтів, оптимізувати бізнес-процеси та знаходити ефективні рішення для розвитку. Бізнес-аналітики досліджують роботу організацій, виявляють проблеми, формулюють вимоги до нових продуктів і послуг та допомагають узгоджувати цілі бізнесу з можливостями технічних команд. Їхня робота особливо важлива під час цифрової трансформації, автоматизації та впровадження нових технологій.

1 листопада святкують Всесвітній день вегана / © pexels.com

1 листопада святкують Всесвітній день вегана / © pexels.com

1 листопада святкують Всесвітній день вегана. Свято започаткували 1994 року у Великій Британії з нагоди 50-річчя заснування Vegan Society — організації, яка популяризує веганство. Мета цього дня — розповісти про веганський спосіб життя, за якого люди відмовляються від продуктів тваринного походження, зокрема м’яса, риби, молока, яєць і меду. Веганство також передбачає прагнення уникати використання тварин для одягу, розваг та інших потреб.

1 листопада День нульового меридіана / © pexels.com

1 листопада День нульового меридіана / © pexels.com

Також 1 листопада День нульового меридіана. Він присвячений географічній лінії, яка проходить через Гринвіцьку королівську обсерваторію в Лондоні та слугує початком відліку географічної довготи — 0°. Від неї обчислюють довготу всіх точок на Землі на схід і захід. Нульовий меридіан відіграє важливу роль у картографії, навігації та визначенні часу. 1884 року на міжнародній конференції у Вашингтоні Гринвіцький меридіан було затверджено як міжнародний початковий меридіан.

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