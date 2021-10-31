День автомобіліста: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Цього року День автомобіліста припадає на 31 жовтня.

У неділю, 31 жовтня, в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника. Щорічно цей день відзначається в останню неділю жовтня.

Історія свята

День автомобіліста бере свій початок ще за часів Радянського Союзу, це свято було встановлено Указом Президії Верховної Ради СРСР 1980 року. Втім, тоді цей день все ж таки був більш відомим як "День водія". Після розпаду СРСР в Україні це свято було поновлено новим указом тодішнього президента Леоніда Кучми, який встановив його 1993 року, об'єднавши з Днем дорожника. Тож в Україні щорічно в останню неділю жовтня відзначається професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства.

Цей день є чудовим приводом привітати своїх близьких і друзів-водіїв, відзначити їхні уміння віртуозно керувати автівками,надіславши приємні листівки або забавні привітання.

Картинки і листівки для привітання

З Днем автомобіліста

Привітання з Днем автомобіліста

З Днем автомобіліста

Привітання з Днем автомобіліста

Привітання з Днем автомобіліста - прикольні sms

Хай весело гуде мотор,

Хай на шляху не жде затор,

Хай неприємність обмине,

Хай не кінчається пальне,

Без ям хай буде завжди шлях,

Хай не лежить на ньому цвях,

В дорозі янгол кожну мить

Нехай тебе, водій, хранить!

***

Всіх тих, чий улюблений звук – шурхіт шин,

І тих, кого дорога надихає,

Хто життя не мислить без машин

Та без керма себе не уявляє, –

У святковий день привітати ми хочемо,

І нехай подовше свято триває,

Удачі й щасливої дороги

Бажаємо всім у день автомобіліста!

***

Тобі хочу я побажати

Ніколи не сумувати,

У пробках довго не стирчати,

У ДТП не потрапляти,

І аварій не зустрічати.

Завжди дорогу знати,

І постового не зустрічати.

Права, техпаспорт не втрачати,

У любові та щасті потопати,

Проблем з фінансами не знати,

І у всьому завжди перемагати!

***

Твої очі горять, як фари,

Коли сидиш ти за кермом.

Тебе, мій друже, хочу привітати

З водія прекрасним днем!

***

З Днем автомобіліста! Бездоганних доріг, цікавих попутників, ідеальних маршрутів, культурних учасників дорожнього руху, терпіння, поваги, дотримання правил, добропорядних стражів закону.

***

Всіх автомобілістів і любителів вітаємо з професійним святом! Бажаємо гладкої дороги, правильної розмітки, завжди зеленого світла і повний бак! Нехай ваші чотириколісні вихованці завжди сито бурчать, заводяться з півоберту і радують лихою їздою своїх власників! Ні цвяха, ні жезла!

***

Вітаю з Днем автомобіліста. Нехай машина завжди буде на ходу, нехай в житті будуть повороти тільки в кращий бік. Бажаю впевненості за кермом, успіху в будь-якій поїздці, удачі на будь-якій дорозі та щастя в кожному дні.

***

Водію, сьогодні твоє свято, і я хочу побажати тобі уважності на дорогах, тверезої голови, безаварійних ситуацій, адекватних пішоходів. Тримай кермо міцніше, нехай твій залізний друг служить тобі вірою і правдою. Рівних доріг тобі, автомобілісте!

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