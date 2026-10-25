День автомобіліста: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Привітання з Днем автомобіліста 2026 року / © pexels.com

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У неділю, 25 жовтня, в Україні святкують День автомобіліста і дорожника. Щорічно цей день святкують в останню неділю жовтня.

Історія свята

День автомобіліста був створений указом тодішнього президента Леоніда Кучми, який встановив його 1993 року, об’єднавши з Днем дорожника. Тож в Україні щорічно в останню неділю жовтня відзначається професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства.

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Цей день є чудовим приводом привітати своїх близьких і друзів-водіїв, відзначити їхні уміння віртуозно керувати автівками, надіславши приємні листівки або забавні привітання.

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Привітання з Днем автомобіліста: проза і вірші

Вітаю з Днем автомобіліста! Нехай кожна дорога веде до щастя, кожен поворот приносить приємні сюрпризи, а кожна подорож залишає по собі лише теплі спогади. Бажаю, щоб двигун працював бездоганно, паливний бак завжди був повним, а гаманець не знав цін на ремонт! Нехай на дорогах трапляються лише ввічливі водії, світлофори частіше горять зеленим, а вдома завжди чекають ті, заради кого хочеться повертатися. Щасливих маршрутів і жодних перешкод на шляху до мрій!

Привітання з Днем автомобіліста / © ТСН.ua

Хай дорога рівною буде,

Хай удача тебе не забуде!

Хай мотор твій працює на славу,

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А життя дарує лиш цікаве!

Хай зелене світло горить,

Хай ніщо на шляху не болить,

Буде повним бензином бак,

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А в кишені — грошей добрий знак!

З Днем автомобіліста вітаю,

Щастя й радості щиро бажаю!

Хай веде тебе доля щаслива

До пригод, що прекрасні й красиві!

Привітання з Днем автомобіліста / © ТСН.ua

З Днем автомобіліста! Бажаю, щоб твій автомобіль мав апетит лише до пального, а не до грошей на СТО! Нехай колеса крутяться швидко, нерви залишаються міцними, навігатор завжди знає правильний шлях, а дорожні пригоди обмежуються красивими краєвидами за вікном. Бажаю паркуватися з першої спроби, об’їжджати всі затори й зустрічати на шляху тільки зелене світло. І нехай головний пункт призначення у твоєму житті завжди називається «щастя»!

Привітання з Днем автомобіліста / © ТСН.ua

Хай колеса мчать завзято,

Буде радості багато!

Хай не знаєш ти ремонтів,

Ні заторів, ні блокпостів!

Хай бензин не дорожчає,

А зарплата підростає,

Хай навігатор не блукає,

Доля щастя додає!

Щоб дороги — без проблем,

Дім зустрів теплом щодень,

Щоб здійснились всі маршрути

І щасливі були будні!

З Днем автомобіліста щиро!

Хай в душі панує мир,

Хай веде тебе дорога

До достатку і добра!

Привітання з Днем автомобіліста / © ТСН.ua

Вітаю з Днем автомобіліста! Нехай твоє життя буде схожим на захопливу подорож найкращим автобаном: без зайвих зупинок, із краєвидами, від яких перехоплює подих, і людьми, з якими хочеться їхати хоч на край світу. Бажаю впевненості за кермом і в житті, повного бака енергії, надійних попутників та мрій, заради яких варто долати будь-які кілометри. Хай доля прокладає щасливі маршрути, а кожен новий день відкриває дорогу до успіху, любові й добробуту!

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