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День автомобіліста: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята
Цього року День автомобіліста припадає на 25 жовтня.
У неділю, 25 жовтня, в Україні святкують День автомобіліста і дорожника. Щорічно цей день святкують в останню неділю жовтня.
Історія свята
День автомобіліста був створений указом тодішнього президента Леоніда Кучми, який встановив його 1993 року, об’єднавши з Днем дорожника. Тож в Україні щорічно в останню неділю жовтня відзначається професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства.
Цей день є чудовим приводом привітати своїх близьких і друзів-водіїв, відзначити їхні уміння віртуозно керувати автівками, надіславши приємні листівки або забавні привітання.
Привітання з Днем автомобіліста: проза і вірші
Вітаю з Днем автомобіліста! Нехай кожна дорога веде до щастя, кожен поворот приносить приємні сюрпризи, а кожна подорож залишає по собі лише теплі спогади. Бажаю, щоб двигун працював бездоганно, паливний бак завжди був повним, а гаманець не знав цін на ремонт! Нехай на дорогах трапляються лише ввічливі водії, світлофори частіше горять зеленим, а вдома завжди чекають ті, заради кого хочеться повертатися. Щасливих маршрутів і жодних перешкод на шляху до мрій!
Хай дорога рівною буде,
Хай удача тебе не забуде!
Хай мотор твій працює на славу,
А життя дарує лиш цікаве!
Хай зелене світло горить,
Хай ніщо на шляху не болить,
Буде повним бензином бак,
А в кишені — грошей добрий знак!
З Днем автомобіліста вітаю,
Щастя й радості щиро бажаю!
Хай веде тебе доля щаслива
До пригод, що прекрасні й красиві!
З Днем автомобіліста! Бажаю, щоб твій автомобіль мав апетит лише до пального, а не до грошей на СТО! Нехай колеса крутяться швидко, нерви залишаються міцними, навігатор завжди знає правильний шлях, а дорожні пригоди обмежуються красивими краєвидами за вікном. Бажаю паркуватися з першої спроби, об’їжджати всі затори й зустрічати на шляху тільки зелене світло. І нехай головний пункт призначення у твоєму житті завжди називається «щастя»!
Хай колеса мчать завзято,
Буде радості багато!
Хай не знаєш ти ремонтів,
Ні заторів, ні блокпостів!
Хай бензин не дорожчає,
А зарплата підростає,
Хай навігатор не блукає,
Доля щастя додає!
Щоб дороги — без проблем,
Дім зустрів теплом щодень,
Щоб здійснились всі маршрути
І щасливі були будні!
З Днем автомобіліста щиро!
Хай в душі панує мир,
Хай веде тебе дорога
До достатку і добра!
Вітаю з Днем автомобіліста! Нехай твоє життя буде схожим на захопливу подорож найкращим автобаном: без зайвих зупинок, із краєвидами, від яких перехоплює подих, і людьми, з якими хочеться їхати хоч на край світу. Бажаю впевненості за кермом і в житті, повного бака енергії, надійних попутників та мрій, заради яких варто долати будь-які кілометри. Хай доля прокладає щасливі маршрути, а кожен новий день відкриває дорогу до успіху, любові й добробуту!