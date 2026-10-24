"Український фронт негайно розвалиться": Маск зробив цинічну заяву про Starlink

Ілон Маск / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск звинуватив українських військових у використанні супутникового зв’язку Starlink для «наступальних атак безпілотниками з метою вбивства людей», проігнорувавши той факт, що Україна веде оборонну війну проти російської агресії. Водночас він визнав, що відповідну «лазівку» в роботі системи закрили минулого тижня, і заявив, що відключення Starlink призведе до негайного розвалу українського фронту.

Про це Маск написав у своїй соцмережі X.

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За словами американського мільярдера, використання комерційного сервісу Starlink для ударів безпілотниками нібито суперечить умовам його надання. Він наголосив, що така практика «ніколи не дозволялася і не повинна дозволятися», а також повідомив про закриття можливості такого використання минулого тижня.

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«Військові України порушили умови надання послуг Starlink і використали його для наступальних атак безпілотниками для вбивства людей. Цю лазівку було закрито минулого тижня», — йдеться у дописі Ілона Маска.

При цьому Маск не згадав про оборонний характер війни, яку Україна веде проти Росії, та не розмежував удари по військових цілях противника й атаки на цивільне населення.

Він також зазначив, що система Starshield, яка відрізняється від комерційного Starlink, перебуває під контролем уряду США, тому рішення щодо її використання залежить від американської влади.

Окремо Маск наголосив на критичному значенні супутникового зв’язку для української армії. За його твердженням, Starlink залишається чи не єдиною системою зв’язку, яку наразі неможливо ефективно заглушити або вивести з ладу. Відтак, якщо її відключити, українська лінія фронту «негайно б розвалилася». Мільярдер назвав це не погрозою, а констатацією факту.

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Водночас Маск визнав, що Starlink відіграв вирішальну роль у перші дні повномасштабного російського вторгнення, допомігши Україні уникнути захоплення після того, як інші засоби зв’язку були знищені або заблоковані російськими військами.

Він також заявив, що компанія SpaceX зробила для захисту України більше, ніж будь-яка інша приватна компанія у світі. Однак завершив допис різкою критикою тих, кого назвав «лицемірними та злісними розпалювачами війни», звинувативши їх у підтримці нескінченного кровопролиття без реалістичних пропозицій щодо завершення конфлікту.

Обмеження Starlink в Україні — що відомо

У ніч проти 14 жовтня робота супутникового зв’язку Starlink різко погіршилася. Термінали Starshield із «військового пакету» втрачали зв’язок, коли швидкість перевищувала встановлений поріг. У різних підрозділах це відбувалося на швидкості приблизно від 72 до 161 км/год.

За кілька днів після збою удари ЗСУ по російській техніці обвалилися більш ніж удвічі. Обмеження вплинули і на роботу деяких дронів-перехоплювачів, які протидіють російським реактивним безпілотникам.

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У своєму зверненні в суботу, 24 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень.

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