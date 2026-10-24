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Зеленський повідомив важливу новину про Starlink
Президент Володимир Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень.
Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.
За його словами, відновлення почалося вночі, а вже вранці швидкість з’єднання стала достатньою для використання систем. Він також повідомив, що після перевірок міністром оборони Євгенієм Хмарою підтверджено: Starlink і Starshield працюють.
«Зараз швидкість — як потрібно нам. Це дуже важливо, це вагомо для нашої фронтової логістики, для захисту України від реактивних „Шахедів“, — наголосив президент.
Зеленський подякував американським партнерам, конгресменам, сенаторам, медіа, Держдепу США та президенту Дональду Трампу за допомогу у розв’язанні питання.