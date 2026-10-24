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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский сообщил важную новость о Starlink

По словам президента, Starlink вернулся к предыдущей скорости.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink и Starshield на скорости, которая была до введения ограничений.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

По его словам, восстановление началось ночью, а уже утром скорость соединения стала достаточной для использования систем. Он также сообщил, что после проверок министром обороны Евгением Хмарой подтверждено: Starlink и Starshield работают.

«Сейчас скорость — как нужно нам. Это очень важно, это важно для нашей фронтовой логистики, для защиты Украины от реактивных „Шахедов“, — подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил американских партнеров, конгрессменов, сенаторов, медиа, Госдеп США и президента Дональда Трампа за помощь в решении вопроса.

Ограничение Starlink в Украине — что известно

В ночь на 14 октября работа спутниковой связи Starlink резко ухудшилось. Терминалы Starshield из «военного пакета» теряли связь, когда скорость превышала установленный порог. В разных подразделениях это происходило на скорости от приблизительно 72 до 161 км/ч.

Через несколько дней после сбоя удары ВСУ по российской технике обвалились более чем вдвое. Ограничения повлияли и на работу некоторых дронов-перехватчиков, противодействующих российским реактивным беспилотникам.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ограничение скорости Starlink было спланировано. По его словам, это было введено после сигнала американского правительства, а компания SpaceX технически выполнила это решение.

В то же время источники Axios в администрации США заявили, что в Белом доме отрицают причастность к этим ограничениям. Там подчеркнули, что не контролируют компанию SpaceX, обеспечивающую работу спутниковой системы.

В свою очередь, 23 октября Дональд Трамп заявил, что не знает, кто отдал такой приказ, но готов лично решить проблему с Илоном Маском в случае необходимости.

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