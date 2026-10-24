Пенсия в тройном размере: кто имеет право на выплаты и как их оформить

Пенсии в Украине / © ТСН

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Отдельные категории граждан имеют право на государственную гарантию, согласно которой минимальный размер пенсии составляет три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году эта сумма составляет 7 785 грн.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, кто может претендовать на такую выплату, какие требования предъявляются к возрасту и страховому стажу и какие документы необходимо подать для её оформления.

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Кому гарантируют минимальную пенсию в тройном размере

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, соответствующие гарантии предусмотрены законом «О повышении престижа шахтерского труда». Они распространяются на определенные категории работников горнодобывающей отрасли, а также на членов их семей.

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В частности, право на соответствующие пенсионные гарантии имеют:

работники государственных военизированных аварийно-спасательных служб и формирований в угольной промышленности, занятые на работах, указанных в Списке № 1;

шахтеры, добывавшие уголь, железную руду, озокерит, урановые, марганцевые, магниевые, калийно-магниевые, цветные и редкие руды;

работники шахтостроительных предприятий, выполнявшие подземные работы, предусмотренные Списком № 1;

члены семей работников указанных категорий.

В то же время для назначения пенсии на льготных условиях необходимо подтвердить соответствующий характер работы и наличие установленного законом страхового стажа.

Какие требования предъявляются к возрасту и стажу

Для работников, которые на полной ставке выполняли подземные работы или трудились в особо тяжелых и вредных условиях, право на пенсию по возрасту на льготных условиях зависит от возраста, страхового стажа и продолжительности работы по соответствующей профессии.

Для мужчин предусмотрены следующие требования:

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достижение 50-летнего возраста;

не менее 25 лет страхового стажа;

не менее 10 лет работы на соответствующих подземных работах или в вредных и тяжелых условиях.

Женщинам необходимо:

достичь 50 лет;

иметь не менее 20 лет страхового стажа;

отработать не менее 7 лет и 6 месяцев на работах, дающих право на льготную пенсию.

При этом профессия или должность работника должна быть предусмотрена в Списке № 1, а соответствие условий труда установленным требованиям должно подтверждаться результатами аттестации рабочих мест.

Отдельные правила действуют в отношении работников, непосредственно занятых на полную ставку на подземных и открытых горных работах по добыче угля и других полезных ископаемых, а также на строительстве шахт и рудников. При наличии более 25 лет соответствующего стажа они могут получить пенсию независимо от возраста.

Для представителей отдельных основных шахтерских профессий требования к стажу различаются. В частности, для рабочих очистного выбоя, проходчиков, выбойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин пенсионные гарантии предусмотрены при наличии не менее 20 лет соответствующей работы.

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Какой размер пенсии должны получать шахтеры

Согласно разъяснению ПФУ, минимальная пенсионная гарантия для работников, имеющих необходимый подземный стаж, составляет не менее трёх прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 грн. Соответственно, гарантированный минимальный размер пенсии для лиц, на которых распространяется эта норма, равен 7 785 грн.

В то же время общий размер пенсии шахтера должен рассчитываться с учетом установленных законом правил. В частности, она должна составлять 80% среднемесячного заработка, на основе которого рассчитывается пенсия, но не быть ниже предусмотренной государством минимальной гарантии.

Если рассчитанная выплата окажется меньше установленного минимума, Пенсионный фонд должен обеспечить доплату до гарантированного размера при наличии законных оснований для её назначения.

Поэтому шахтерам, которые уже получают пенсию, следует проверить, учтён ли при её расчёте весь льготный стаж и соответствует ли выплата установленным гарантиям. Если пенсия ниже положенного размера, можно обратиться в ПФУ с заявлением о проверке правильности начисления и перерасчете.

Как оформить шахтерскую пенсию и какие документы для этого нужны

Для назначения пенсии граждане могут обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Подать заявление можно лично или воспользоваться доступными дистанционными способами оформления пенсии.

Для рассмотрения заявления необходимо подготовить документы, подтверждающие личность, страховой стаж, льготный характер работы и сведения о заработке.

Основной перечень документов включает:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж;

справку с предприятия о характере и периоде выполнения работ, дающих право на соответствующую пенсию;

документы о заработной плате, если они необходимы для расчета пенсии;

диплом об образовании и/или военный билет — в случае необходимости подтверждения соответствующих периодов.

В зависимости от конкретной ситуации Пенсионный фонд может запросить дополнительные документы для подтверждения стажа, профессии или других обстоятельств, влияющих на право на льготную пенсию.

Пенсия в Украине в 2026 году — последние новости

Напомним, что в Украине пенсию могут уменьшить на 20–75% или даже обязать пенсионера вернуть часть уже полученных выплат. Такие случаи предусмотрены законодательством и зависят от конкретных обстоятельств. В частности, из-за переплаты или наличия исполнительных документов.

Часть украинских пенсионеров получает небольшие выплаты, но государство предусмотрело для них различные доплаты. Некоторые надбавки начисляются автоматически, а для оформления других необходимо собрать документы и подать заявление.

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