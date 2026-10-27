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Бургеры-монстры на Хэллоуин: интересный рецепт
Хрустящий бекон, расплавленный сыр с «зубами» и оливковые «глаза» — эти бургеры выглядят так, будто только что сбежали из лаборатории сумасшедшего повара.
Хэллоуин — отличный повод дать волю фантазии не только в декоре и костюмах, но и на кухне. Если обычные закуски кажутся слишком скучными для самой жуткой ночи в году, попробуйте приготовить бургеры-монстры по рецепту со страницы Snacks Wonders.
Их главная изюминка — эффектная подача: сыр превращается в острые зубы, оливки становятся глазами, а кетчуп придаёт нужный «кровавый» эффект. Внутри — говядина с халапеньо, беконом и свежей кинзой, дополненная домашним соусом и гуакамоле.
Ингредиенты
Бургеры
говяжий фарш — 450 г
перец халапеньо без семян — 1 шт.
бекон — 4 ломтика
чесночная приправа — 1 ч. л
луковая приправа — ½ ч. л
приправа для мяса и картофеля — 1 ст. л
измельчённая свежая кинза — ⅓ стакана
соль
чёрный перец
сыр чеддер
маринованные огурцы
листья салата
кетчуп
оливки без косточек
булочки для бургеров
Если нет готовой приправы для мяса и картофеля, смешайте паприку — ¼ ч. л и орегано — ¼ ч. л.
Фирменный соус
майонез на основе масла авокадо — 2–3 ст. л
несладкий кетчуп — ¼ стакана
соус релиш— ¼ стакана
сушеные луковые хлопья — 1 ч. л
соль
чёрный перец
Гуакамоле
спелый авокадо — 2 шт.
мелко нарезанная свежая кинза — ¼ стакана
чесночная приправа — ½ ч. л
луковая приправа — ¼ ч. л
соль
чёрный перец
Приготовление
Сочные котлеты
Положите говяжий фарш в большую миску.
Добавьте мелко нарезанный халапеньо, измельченный бекон, чесночную и луковую приправы, кинзу, соль и перец.
Тщательно перемешайте, но не вымешивайте фарш слишком долго, чтобы котлеты остались нежными.
Сформируйте 6 одинаковых плоских котлет.
Разогрейте сковороду-гриль, слегка смажьте её маслом и обжаривайте котлеты до желаемой степени готовности.
Для безопасного приготовления говяжьего фарша ориентируйтесь на внутреннюю температуру не менее 71°C.
Фирменный соус
В небольшой миске смешайте майонез, кетчуп, релиш и сушеный лук.
Добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.
Поставьте соус в холодильник до момента подачи. Он придаст бургерам легкую кисло-сладкую пикантность и прекрасно сочетается с мясом и беконом.
Зеленая основа
Разрежьте авокадо, удалите косточку и переложите мякоть в миску.
Разомните вилкой, добавьте кинзу, чесночную и луковую приправы, соль и перец.
Перемешайте до желаемой консистенции. Если вам нравится более однородное гуакамоле, разминайте авокадо тщательнее, если нравится текстура, оставьте небольшие кусочки.
До подачи храните гуакамоле в холодильнике, накройте его так, чтобы поверхность как можно меньше контактировала с воздухом.
Сыр — зубы монстра
Возьмите ломтики чеддера и вырежьте на одном крае небольшие треугольники, чтобы сыр напоминал зубастую пасть.
Подготовьте оливки без косточек — они станут глазами. Если хотите сделать декор ещё забавнее, можно использовать маленькие кусочки оливок или вырезать из них зрачки разной формы.
Собираем бургер
Разрежьте булочки и смажьте нижнюю половину фирменным соусом или гуакамоле.
Добавьте листья салата, горячую котлету, маринованные огурцы и ломтик сыра с зубчиками.
Полейте кетчупом, чтобы создать эффект жуткой «крови», и накройте верхней половиной булочки.
Закрепите две оливки на деревянных шпажках или зубочистках, чтобы они торчали над булочкой, как глаза монстра.
Подавайте бургеры сразу, пока котлеты горячие, а сыр аппетитно сочетается с начинкой.
Важно: предупредите гостей о наличии зубочисток и шпажек и обязательно уберите их перед тем, как есть бургер.
Сочная говядина, пикантный халапеньо, хрустящий бекон, домашний соус и забавный декор делают это блюдо идеальным выбором для вечеринки в честь Хэллоуина.