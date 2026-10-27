Бургеры-монстры на Хэллоуин: интересный рецепт

Бургеры-монстры instagram.com_snackswonders / © Instagram

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Хэллоуин — отличный повод дать волю фантазии не только в декоре и костюмах, но и на кухне. Если обычные закуски кажутся слишком скучными для самой жуткой ночи в году, попробуйте приготовить бургеры-монстры по рецепту со страницы Snacks Wonders.

Их главная изюминка — эффектная подача: сыр превращается в острые зубы, оливки становятся глазами, а кетчуп придаёт нужный «кровавый» эффект. Внутри — говядина с халапеньо, беконом и свежей кинзой, дополненная домашним соусом и гуакамоле.

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Бургеры-монстры instagram.com_snackswonders / © Instagram

Ингредиенты

Бургеры

говяжий фарш — 450 г

перец халапеньо без семян — 1 шт.

бекон — 4 ломтика

чесночная приправа — 1 ч. л

луковая приправа — ½ ч. л

приправа для мяса и картофеля — 1 ст. л

измельчённая свежая кинза — ⅓ стакана

соль

чёрный перец

сыр чеддер

маринованные огурцы

листья салата

кетчуп

оливки без косточек

булочки для бургеров

Если нет готовой приправы для мяса и картофеля, смешайте паприку — ¼ ч. л и орегано — ¼ ч. л.

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Фирменный соус

майонез на основе масла авокадо — 2–3 ст. л

несладкий кетчуп — ¼ стакана

соус релиш— ¼ стакана

сушеные луковые хлопья — 1 ч. л

соль

чёрный перец

Гуакамоле

спелый авокадо — 2 шт.

мелко нарезанная свежая кинза — ¼ стакана

чесночная приправа — ½ ч. л

луковая приправа — ¼ ч. л

соль

чёрный перец

Бургеры-монстры instagram.com_snackswonders / © Instagram

Приготовление

Сочные котлеты

Положите говяжий фарш в большую миску. Добавьте мелко нарезанный халапеньо, измельченный бекон, чесночную и луковую приправы, кинзу, соль и перец. Тщательно перемешайте, но не вымешивайте фарш слишком долго, чтобы котлеты остались нежными. Сформируйте 6 одинаковых плоских котлет. Разогрейте сковороду-гриль, слегка смажьте её маслом и обжаривайте котлеты до желаемой степени готовности. Для безопасного приготовления говяжьего фарша ориентируйтесь на внутреннюю температуру не менее 71°C.

Фирменный соус

В небольшой миске смешайте майонез, кетчуп, релиш и сушеный лук. Добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте. Поставьте соус в холодильник до момента подачи. Он придаст бургерам легкую кисло-сладкую пикантность и прекрасно сочетается с мясом и беконом.

Зеленая основа

Разрежьте авокадо, удалите косточку и переложите мякоть в миску. Разомните вилкой, добавьте кинзу, чесночную и луковую приправы, соль и перец. Перемешайте до желаемой консистенции. Если вам нравится более однородное гуакамоле, разминайте авокадо тщательнее, если нравится текстура, оставьте небольшие кусочки. До подачи храните гуакамоле в холодильнике, накройте его так, чтобы поверхность как можно меньше контактировала с воздухом.

Сыр — зубы монстра

Возьмите ломтики чеддера и вырежьте на одном крае небольшие треугольники, чтобы сыр напоминал зубастую пасть. Подготовьте оливки без косточек — они станут глазами. Если хотите сделать декор ещё забавнее, можно использовать маленькие кусочки оливок или вырезать из них зрачки разной формы.

Собираем бургер

Разрежьте булочки и смажьте нижнюю половину фирменным соусом или гуакамоле. Добавьте листья салата, горячую котлету, маринованные огурцы и ломтик сыра с зубчиками. Полейте кетчупом, чтобы создать эффект жуткой «крови», и накройте верхней половиной булочки. Закрепите две оливки на деревянных шпажках или зубочистках, чтобы они торчали над булочкой, как глаза монстра. Подавайте бургеры сразу, пока котлеты горячие, а сыр аппетитно сочетается с начинкой.

Важно: предупредите гостей о наличии зубочисток и шпажек и обязательно уберите их перед тем, как есть бургер.

Сочная говядина, пикантный халапеньо, хрустящий бекон, домашний соус и забавный декор делают это блюдо идеальным выбором для вечеринки в честь Хэллоуина.

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