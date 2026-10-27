ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
17
Время на прочтение
3 мин

Бургеры-монстры на Хэллоуин: интересный рецепт

Хрустящий бекон, расплавленный сыр с «зубами» и оливковые «глаза» — эти бургеры выглядят так, будто только что сбежали из лаборатории сумасшедшего повара.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Бургеры-монстры instagram.com_snackswonders

Бургеры-монстры instagram.com_snackswonders / © Instagram

Хэллоуин — отличный повод дать волю фантазии не только в декоре и костюмах, но и на кухне. Если обычные закуски кажутся слишком скучными для самой жуткой ночи в году, попробуйте приготовить бургеры-монстры по рецепту со страницы Snacks Wonders.

Их главная изюминка — эффектная подача: сыр превращается в острые зубы, оливки становятся глазами, а кетчуп придаёт нужный «кровавый» эффект. Внутри — говядина с халапеньо, беконом и свежей кинзой, дополненная домашним соусом и гуакамоле.

Бургеры-монстры instagram.com_snackswonders / © Instagram

Бургеры-монстры instagram.com_snackswonders / © Instagram

Ингредиенты

Бургеры

  • говяжий фарш — 450 г

  • перец халапеньо без семян — 1 шт.

  • бекон — 4 ломтика

  • чесночная приправа — 1 ч. л

  • луковая приправа — ½ ч. л

  • приправа для мяса и картофеля — 1 ст. л

  • измельчённая свежая кинза — ⅓ стакана

  • соль

  • чёрный перец

  • сыр чеддер

  • маринованные огурцы

  • листья салата

  • кетчуп

  • оливки без косточек

  • булочки для бургеров

Если нет готовой приправы для мяса и картофеля, смешайте паприку — ¼ ч. л и орегано — ¼ ч. л.

Фирменный соус

  • майонез на основе масла авокадо — 2–3 ст. л

  • несладкий кетчуп — ¼ стакана

  • соус релиш— ¼ стакана

  • сушеные луковые хлопья — 1 ч. л

  • соль

  • чёрный перец

Гуакамоле

  • спелый авокадо — 2 шт.

  • мелко нарезанная свежая кинза — ¼ стакана

  • чесночная приправа — ½ ч. л

  • луковая приправа — ¼ ч. л

  • соль

  • чёрный перец

Бургеры-монстры instagram.com_snackswonders / © Instagram

Бургеры-монстры instagram.com_snackswonders / © Instagram

Приготовление

Сочные котлеты

  1. Положите говяжий фарш в большую миску.

  2. Добавьте мелко нарезанный халапеньо, измельченный бекон, чесночную и луковую приправы, кинзу, соль и перец.

  3. Тщательно перемешайте, но не вымешивайте фарш слишком долго, чтобы котлеты остались нежными.

  4. Сформируйте 6 одинаковых плоских котлет.

  5. Разогрейте сковороду-гриль, слегка смажьте её маслом и обжаривайте котлеты до желаемой степени готовности.

  6. Для безопасного приготовления говяжьего фарша ориентируйтесь на внутреннюю температуру не менее 71°C.

Фирменный соус

  1. В небольшой миске смешайте майонез, кетчуп, релиш и сушеный лук.

  2. Добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.

  3. Поставьте соус в холодильник до момента подачи. Он придаст бургерам легкую кисло-сладкую пикантность и прекрасно сочетается с мясом и беконом.

Зеленая основа

  1. Разрежьте авокадо, удалите косточку и переложите мякоть в миску.

  2. Разомните вилкой, добавьте кинзу, чесночную и луковую приправы, соль и перец.

  3. Перемешайте до желаемой консистенции. Если вам нравится более однородное гуакамоле, разминайте авокадо тщательнее, если нравится текстура, оставьте небольшие кусочки.

  4. До подачи храните гуакамоле в холодильнике, накройте его так, чтобы поверхность как можно меньше контактировала с воздухом.

Сыр — зубы монстра

  1. Возьмите ломтики чеддера и вырежьте на одном крае небольшие треугольники, чтобы сыр напоминал зубастую пасть.

  2. Подготовьте оливки без косточек — они станут глазами. Если хотите сделать декор ещё забавнее, можно использовать маленькие кусочки оливок или вырезать из них зрачки разной формы.

Собираем бургер

  1. Разрежьте булочки и смажьте нижнюю половину фирменным соусом или гуакамоле.

  2. Добавьте листья салата, горячую котлету, маринованные огурцы и ломтик сыра с зубчиками.

  3. Полейте кетчупом, чтобы создать эффект жуткой «крови», и накройте верхней половиной булочки.

  4. Закрепите две оливки на деревянных шпажках или зубочистках, чтобы они торчали над булочкой, как глаза монстра.

  5. Подавайте бургеры сразу, пока котлеты горячие, а сыр аппетитно сочетается с начинкой.

Важно: предупредите гостей о наличии зубочисток и шпажек и обязательно уберите их перед тем, как есть бургер.

Сочная говядина, пикантный халапеньо, хрустящий бекон, домашний соус и забавный декор делают это блюдо идеальным выбором для вечеринки в честь Хэллоуина.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie