Бургери-монстри на Геловін: цікавий рецепт

Бургери-монстри instagram.com_snackswonders / © Instagram

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Геловін — чудовий привід дати волю фантазії не лише у декорі та костюмах, а й на кухні. Якщо звичайні закуски здаються надто нудними для наймоторошнішої ночі року, спробуйте приготувати бургери-монстри за рецептом зі сторінки Snacks Wonders.

Їхня головна фішка — ефектна подача: сир перетворюється на гострі зуби, оливки стають очима, а кетчуп додає потрібного «кривавого» ефекту. Усередині — яловичина з халапеньйо, беконом і свіжою кінзою, доповнена домашнім соусом та гуакамоле.

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Бургери-монстри instagram.com_snackswonders / © Instagram

Інгредієнти

Бургери

яловичий фарш — 450 г

перець халапеньйо без насіння — 1 шт.

бекон — 4 скибочки

часникова приправа — 1 ч. л

цибулева приправа — ½ ч. л

приправа для м’яса та картоплі — 1 ст. л

подрібнена свіжа кінза — ⅓ склянки

сіль

чорний перець

сир чедер

мариновані огірки

листя салату

кетчуп

оливки без кісточок

булочки для бургерів

Якщо немає готової приправи для м’яса та картоплі, змішайте паприку — ¼ ч. л та орегано — ¼ ч. л.

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Фірмовий соус

майонез на основі олії авокадо — 2–3 ст. л

несолодкий кетчуп — ¼ склянки

соус реліш — ¼ склянки

сушені цибулі пластівці — 1 ч. л

сіль

чорний перець

Гуакамоле

стиглий авокадо — 2 шт.

дрібно нарізана свіжа кінза — ¼ склянки

часникова приправа — ½ ч. л

цибулева приправа — ¼ ч. л

сіль

чорний перець

Бургери-монстри instagram.com_snackswonders / © Instagram

Приготування

Соковиті котлети

Покладіть яловичий фарш у велику миску. Додайте дрібно нарізаний халапеньйо, подрібнений бекон, часникову та цибулеву приправи, кінзу, сіль та перець. Ретельно перемішайте, проте не вимішуйте фарш надто довго, щоб котлети залишилися ніжними. Сформуйте 6 однакових пласких котлет. Розігрійте сковороду-гриль, злегка змастіть її олією та обсмажуйте котлети до бажаного ступеня готовності. Для безпечного приготування яловичого фаршу орієнтуйтеся на внутрішню температуру щонайменше 71°C.

Фірмовий соус

У невеликій мисці з’єднайте майонез, кетчуп, реліш і сушену цибулю. Додайте сіль та перець до смаку і добре перемішайте. Поставте соус у холодильник до моменту подавання. Він додасть бургерам легкої кисло-солодкої пікантності та чудово поєднається з м’ясом і беконом.

Зелена основа

Розріжте авокадо, видаліть кісточки та перекладіть м’якуш у миску. Розімніть виделкою, додайте кінзу, часникову та цибулеву приправи, сіль та перець. Перемішайте до бажаної консистенції. Якщо вам бодобається однорідніший гуакамоле, розминайте авокадо ретельніше, якщо подобається текстура, залиште невеликі шматочки. До подавання зберігайте гуакамоле у холодильнику, накрийте його так, щоб поверхня якомога менше контактувала з повітрям.

Сир — зуби монстра

Візьміть скибочки чедеру та виріжте на одному краї невеликі трикутники, щоб сир нагадував зубасту пащу. Підготуйте оливки без кісточок — вони стануть очима. Якщо хочете зробити декор ще кумеднішим, можна використати маленькі шматочки оливок або вирізати з них різні за формою зіниці.

Збираємо бургер

Розріжте булочки та змастіть нижню половину фірмовим соусом або гуакамоле. Додайте листя салату, гарячу котлету, мариновані огірки та скибочку сиру із зубами. Полийте кетчупом, щоб створити ефект моторошної «крові», та накрийте верхньою половиною булочки. Закріпіть дві оливки на дерев’яних шпажках або зубочистках, щоб вони стирчали над булочкою, наче очі монстра. Подавайте бургери одразу, поки котлети гарячі, а сир апетитно поєднується з начинкою.

Важливо: попередьте гостей про зубочистки та шпажки та обов’язково вийміть їх перед тим, як їсти бургер.

Соковита яловичина, пікантний халапеньйо, хрусткий бекон, домашній соус і кумедний декор роблять страву ідеальним вибором для геловінської вечірки.

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