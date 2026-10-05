Домашній бургер із куркою: рецепт домашнього фастфуда

Домашній бургер із куркою tiktok.com/@petrocook

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Іноді для ідеального бургера зовсім не потрібно вирушати до ресторану чи замовляти доставляння. Улюблений фастфуд можна приготувати вдома з простих продуктів і зробити його саме таким, як вам хочеться.

Цей варіант із куркою, про який розповіли на сторінці petrocook , виходить ситним, ароматним і особливо апетитним завдяки фінальному запіканню у духовці. А часникова олія із зеленню зверху додає булочці рум’яної скоринки та насиченого смаку.

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Домашній бургер із куркою tiktok.com/@petrocook

Інгредієнти

куряче філе

булочки для бургерів

мариновані огірки

сир

цибуля

кетчуп

майонез

олія

зелень

часник

сіль

спеції

Приготування

Куряче філе посоліть, приправте спеціями та обсмажте на сковороді з двох боків до готовності. Потім наріжте його зручними шматочками. У глибокій мисці змішайте курку з нарізаними маринованими огірками, цибулею та сиром. Додайте кетчуп і майонез, після чого добре перемішайте начинку. Булочки розріжте навпіл і викладіть на деко. На нижню частину покладіть сир, розподіліть курячу начинку та накрийте верхньою половинкою. Для ароматної скоринки змішайте трохи олії з подрібненим часником і зеленню. Змастіть цією сумішшю зверху булочки. Відправте бургери у розігріту духовку та запікайте, доки булочки не підрум’яняться, а сир усередині не стане м’яким і тягучим.

Домашній бургер — чудовий спосіб влаштувати собі маленький фастфуд-вечір без зайвих складнощів. Курка, сир, хрусткі огірки та соус у рум’яній часниковій булочці — проста комбінація, яка працює безвідмовно.

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