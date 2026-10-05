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Домашній бургер із куркою: рецепт домашнього фастфуда
Соковите куряче філе, розплавлений сир, маринований огірок і пікантний соус — цей домашній бургер легко приготувати у духовці, а результат точно потішить поціновувачів фастфуда.
Іноді для ідеального бургера зовсім не потрібно вирушати до ресторану чи замовляти доставляння. Улюблений фастфуд можна приготувати вдома з простих продуктів і зробити його саме таким, як вам хочеться.
Цей варіант із куркою, про який розповіли на сторінці petrocook, виходить ситним, ароматним і особливо апетитним завдяки фінальному запіканню у духовці. А часникова олія із зеленню зверху додає булочці рум’яної скоринки та насиченого смаку.
Інгредієнти
куряче філе
булочки для бургерів
мариновані огірки
сир
цибуля
кетчуп
майонез
олія
зелень
часник
сіль
спеції
Приготування
Куряче філе посоліть, приправте спеціями та обсмажте на сковороді з двох боків до готовності.
Потім наріжте його зручними шматочками.
У глибокій мисці змішайте курку з нарізаними маринованими огірками, цибулею та сиром.
Додайте кетчуп і майонез, після чого добре перемішайте начинку.
Булочки розріжте навпіл і викладіть на деко.
На нижню частину покладіть сир, розподіліть курячу начинку та накрийте верхньою половинкою.
Для ароматної скоринки змішайте трохи олії з подрібненим часником і зеленню.
Змастіть цією сумішшю зверху булочки.
Відправте бургери у розігріту духовку та запікайте, доки булочки не підрум’яняться, а сир усередині не стане м’яким і тягучим.
Домашній бургер — чудовий спосіб влаштувати собі маленький фастфуд-вечір без зайвих складнощів. Курка, сир, хрусткі огірки та соус у рум’яній часниковій булочці — проста комбінація, яка працює безвідмовно.