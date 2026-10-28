Три знаки зодіаку, яким сьогодні краще не виходити з дому

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Щоб не натрапити на тих, хто стане причиною серйозних життєвих проблем, краще взагалі не виходити з дому.

Сьогодні, 28 жовтня, жертвами маніпуляторів і шахраїв можуть стати представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них, щоб ні з ким не спілкуватися, краще взагалі не виходити з дому.

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Овен

Овни, будучи найвпевненішим знаком зодіаку, вважають, що з ними нічого поганого не трапиться, тому рідко дослухаються до чужих порад. Але сьогодні їм просто необхідно дослухатися до того, що кажуть зірки, а вони вважають, що їм небажано переступати поріг свого дому.

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Лев

Леви, як їм здається, краще за інших знають, що і як їм робити, тому час від часу потрапляють у халепу. Так може статися й сьогодні, якщо, звісно, вони не дослухаються до здорового глузду й замість того, щоб залишитися вдома, знайдуть сотні справ поза ним — їм не варто цього робити.

Козоріг

Козороги, мабуть, стануть єдиним знаком, якому дійсно доведеться вийти з дому — цього вимагатимуть справи, які ніяк не можна відкласти. Але в такому разі зірки радять їм якомога швидше впоратися з ними і, більше нікуди не заходячи, якнайшвидше повернутися додому.

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