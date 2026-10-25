Фінансовий гороскоп на листопад 2026 року / © Credits

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3 листопада Венера в секстилі з Юпітером повертає пропозиції, переговори та ділові контакти серпня. Можливий повторний контакт із колишніми клієнтами, роботодавцями, партнерами чи інвесторами. Перспективи відкриваються завдяки навчанню, міжнародним проєктам, юридичним питанням, рекламі та розширенню бізнесу, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

4 листопада розпочинається новий цикл Меркурія у Скорпіоні, який акцентує увагу на документах, фінансах, переговорах, навчанні та комерційній діяльності. Це сприятливий період для підготовки договорів, бізнес-планів, комерційних пропозицій, презентацій та стратегії просування. Однак остаточні рішення краще ухвалювати після середини місяця.

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Молодик 9 листопада у Скорпіоні порушує тему фінансової ефективності. Варто провести перегляд витрат, відмовитися від непотрібних підписок, навести лад у банківських рахунках, документах, страхових програмах та інвестиціях. Гроші люблять порядок, а Скорпіон особливо пов’язаний із контролем ресурсів.

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10 листопада Венера, перебуваючи в гармонійному аспекті з Марсом, сприяє успішному обговоренню вартості послуг, розміру заробітної плати, розподілу обов’язків та умов співпраці. Сприятливий день для переговорів про зарплату, розрахунків із клієнтами та узгодження фінансових умов.

Період від 12 до 16 листопада, коли Венера перебуває у стаціонарному положенні, допомагає визначити справжні пріоритети у питаннях заробітку та матеріальних цінностей. Саме зараз варто оцінити, які проєкти дійсно заслуговують на час і вкладення, а які вже не мають перспектив. Багато хто побачить напрями, які здатні приносити не тільки гроші, а й внутрішнє задоволення від роботи.

Цими днями особливо актуальними стають питання, пов’язані з майном, дорогими закупами, нерухомістю, ремонтом та облаштуванням житла. Рішення, ухвалені після ретельного аналізу, мають хороші шанси виявитися вдалими в довгостроковій перспективі.

Від 12 до 17 листопада зберігається напружена ситуація у світі, що може позначитися на фінансових ринках, великих компаніях та державних структурах. У професійній сфері краще уникати відкритих конфліктів із керівництвом, боротьби за вплив та ризикованих рішень під впливом емоцій.

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13 листопада перехід Меркурія у прямий рух стане важливою віхою для бізнесу та кар’єри. Усе, що пов’язано з документами, звітністю, навчанням співробітників, рекламними кампаніями та переговорами, вимагає максимальної уважності. Деталі відіграють ключову роль.

Від 14 листопада Меркурій рухається прямо, тому процеси поступово прискорюються. Починають просуватися угоди, надходять відповіді на резюме, активізуються продажі, легше узгоджуються умови співпраці. Заморожені проєкти рухаються вперед.

Від 17 листопада Венера переходить у прямий рух, і фінансові питання виходять із періоду перегляду. Якщо ви давно планували відкрити новий напрямок діяльності, зареєструвати бізнес, змінити цінову політику, придбати обладнання або зробити серйозні інвестиції в розвиток, друга половина листопада виглядає значно перспективнішою за першу.

Тригон Плутона й Урана, що діє у другій половині місяця, відкриває можливості для кардинальних професійних змін. Багато хто наважиться змінити посаду, вийти з застарілих партнерств, перейти в нову сферу діяльності або запустити власний проєкт. Зміни, розпочаті зараз, здатні значно поліпшити фінансові перспективи в майбутньому.

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18 та 19 листопада слід бути обережними у робочих стосунках. Підвищена конфліктність може призвести до суперечок із колегами, клієнтами та керівництвом. Небажано підписувати документи під тиском, приймати рішення в роздратованому стані або брати участь у фінансових конфліктах.

22 листопада Сонце входить у знак Стрільця, і професійна атмосфера стає більш перспективною. На перший план виходять розвиток, освіта, розширення бізнесу, поїздки та нові можливості. Гарний час для складання планів на 2027 рік, пошуку нових ринків та розширення діяльності.

23 листопада — сприятливий день для творчих професій, роботи з ідеями, рекламою, мистецтвом, дизайном, психологією, духовними практиками та консультуванням. Інтуїція допомагає знаходити нестандартні рішення.

24 листопада повня у знаку Близнят завершує процеси, пов’язані з навчанням, переговорами, контрактами, листуванням та інформаційними проєктами. Це вдалий момент для підписання підсумкових документів, завершення курсів, запуску готових матеріалів та вирішення завдань, що давно залишалися невирішеними.

25 листопада — один із найсприятливіших днів місяця для самореалізації. Впливові знайомства, рішучі рішення та впевнені дії здатні принести результати, які даватимуть плоди протягом тривалого часу.

26 листопада Марс переходить у знак Діви, зосереджуючи увагу на ефективності, дисципліні та практичності. Головними чинниками успіху стають системність, професіоналізм та вміння працювати з деталями. Це сприятливий період для наведення ладу у фінансах, бухгалтерії, документах, податкових питаннях та матеріальних активах.

Питання нерухомості та майна також отримують підтримку. Корисно займатися ремонтом, інвентаризацією, оформленням документів на власність, страхуванням та створенням фінансової подушки безпеки.

28 листопада Венера та Юпітер завершують цикл, що розпочався в серпні. Це один із найсприятливіших днів місяця для отримання прибутку, вигідних закупів, премій, великих замовлень та позитивних результатів тривалих переговорів. Фінансові зусилля останніх місяців починають приносити конкретні плоди.

30 листопада тригон Сонця та Сатурна підбиває стабільний підсумок місяця. На перший план виходять довгострокове планування, стратегія, управління ресурсами та визначення цілей на грудень і весь наступний рік. Усе, що ґрунтується на дисципліні, професіоналізмі та терпінні, отримує міцний фундамент для подальшого зростання.

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