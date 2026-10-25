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- Рецепти
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Як приготувати гарбузові вафлі
Золотисті, хрусткі та дуже смачні вафлі — навіть тим, хто не любить гарбуз, ця страва сподобається, адже смак овоча майже не відчувається.
Подавайте з медом, сметаною або просто посипте їх цукровою пудрою.
Інгредієнти
- свіжий гарбуз
- 300 г
- пшеничне борошно
- 100 г
- куряче яйце
- 1 шт.
- цукор
- 1 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- вершкове масло
- 2 ст. л.
- мелена кориця
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- олія
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Гарбуз очистьте від шкірки й насіння, натріть на дрібній тертці та відтисніть зайву рідину.
Вершкове масло розтопіть.
Яйце, цукор і сіль збийте віничком.
Додайте гарбуз, корицю, перемішайте, всипте просіяне борошно з розпушувачем, влийте вершкове масло та перемішайте до однорідності.
Електровафельницю добре розігрійте, злегка змастіть олією та випікайте вафлі 3–5 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Цукор додавайте за смаком.
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