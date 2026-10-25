ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати гарбузові вафлі

Золотисті, хрусткі та дуже смачні вафлі — навіть тим, хто не любить гарбуз, ця страва сподобається, адже смак овоча майже не відчувається.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
270 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гарбузові вафлі

Гарбузові вафлі / © Credits

Подавайте з медом, сметаною або просто посипте їх цукровою пудрою.

Інгредієнти

свіжий гарбуз
300 г
пшеничне борошно
100 г
куряче яйце
1 шт.
цукор
1 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
вершкове масло
2 ст. л.
мелена кориця
1 ч. л.
сіль
щіпка
олія

  1. Гарбуз очистьте від шкірки й насіння, натріть на дрібній тертці та відтисніть зайву рідину.

  2. Вершкове масло розтопіть.

  3. Яйце, цукор і сіль збийте віничком.

  4. Додайте гарбуз, корицю, перемішайте, всипте просіяне борошно з розпушувачем, влийте вершкове масло та перемішайте до однорідності.

  5. Електровафельницю добре розігрійте, злегка змастіть олією та випікайте вафлі 3–5 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Цукор додавайте за смаком.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie