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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить тыквенные вафли

Золотистые, хрустящие и очень вкусные вафли — даже тем, кто не любит тыкву, это блюдо понравится, так как тыква почти не ощущается.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
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Тыквенные вафли

Тыквенные вафли / © Credits

Подавайте с медом, сметаной или просто посыпав их сахарной пудрой.

Ингредиенты

тыква свежая
300 г
мука пшеничная
100 г
яйца куриные
1 шт.
сахар
1 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
сливочное масло
2 ст. л.
корица молотая
1 ч. л.
соль
щепотка
растительное масло

  1. Тыкву очистите от кожуры, семян, натрите на мелкую терку и отожмите лишнюю жидкость.

  2. Сливочное масло растопите.

  3. Яйцо, сахар и соль взбейте венчиком.

  4. Добавьте тыкву, корицу, перемешайте, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, влейте сливочное масло и перемешайте до однородности.

  5. Электровафельницу хорошо разогрейте, смажьте слегка растительным маслом и выпекайте вафли 3-5 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Сахар используйте по своему вкусу.

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