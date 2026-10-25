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Как приготовить тыквенные вафли
Золотистые, хрустящие и очень вкусные вафли — даже тем, кто не любит тыкву, это блюдо понравится, так как тыква почти не ощущается.
Подавайте с медом, сметаной или просто посыпав их сахарной пудрой.
Ингредиенты
- тыква свежая
- 300 г
- мука пшеничная
- 100 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- сахар
- 1 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- сливочное масло
- 2 ст. л.
- корица молотая
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- растительное масло
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Тыкву очистите от кожуры, семян, натрите на мелкую терку и отожмите лишнюю жидкость.
Сливочное масло растопите.
Яйцо, сахар и соль взбейте венчиком.
Добавьте тыкву, корицу, перемешайте, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, влейте сливочное масло и перемешайте до однородности.
Электровафельницу хорошо разогрейте, смажьте слегка растительным маслом и выпекайте вафли 3-5 минут до золотистого цвета.
Советы:
Сахар используйте по своему вкусу.
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