Астрологический прогноз на 25 октября

Изумруд / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, масштабными — даже бытовыми проектами — проектами в этот день лучше не замахиваться.

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Символ дня: Душа-психея.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый.

Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.

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За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут быстро перейти в острую форму и привести к серьезным осложнениям, поэтому нельзя медлить с обращением за врачебной помощью.

Питание дня: в питании необходим баланс — переедание и голодание одинаково вредны.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки — она может негативно отразиться на состоянии здоровья и самочувствии.

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Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, цель которых — очищение окружающего пространства.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но потребуют грамотной расшифровки.

Табу дня: под запретом — любые отрицательные эмоции.

Цитата дня: «Люди обычно настолько счастливы, насколько решают» (Авраам Линкольн).

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