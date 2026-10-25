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Астрологический прогноз на 25 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успешными будут только небольшие дела, масштабными — даже бытовыми проектами — проектами в этот день лучше не замахиваться.
Символ дня: Душа-психея.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый.
Счастливые камни дня: чароит, шпинель, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни нынешнего дня могут быстро перейти в острую форму и привести к серьезным осложнениям, поэтому нельзя медлить с обращением за врачебной помощью.
Питание дня: в питании необходим баланс — переедание и голодание одинаково вредны.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки — она может негативно отразиться на состоянии здоровья и самочувствии.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, цель которых — очищение окружающего пространства.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но потребуют грамотной расшифровки.
Табу дня: под запретом — любые отрицательные эмоции.
Цитата дня: «Люди обычно настолько счастливы, насколько решают» (Авраам Линкольн).
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