Рецепт вафельного торта у шоколаді: оригінальний десерт

Вафельний торт tiktok.com/@ptashka.oly

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Є десерти, які не потребують складних технік приготування, десятка інгредієнтів чи кількох годин біля духовки. Вафельний торт — саме такий варіант. Про знайомий із дитинства рецепт розповіли на сторінці ptashka.oly, і його смак отримує сучасніший фінальний штрих: шоколадну глазур із подрібненим арахісом.

Вафельний торт tiktok.com/@ptashka.oly

Інгредієнти вафельні коржі 9 шт. вершкове масло 150 г біле згущене молоко 150 г варене згущене молоко 250 г молочний шоколад 160 г олія 20–30 мл арахіс 100 г

Вафельний торт tiktok.com/@ptashka.oly

Приготування

Спочатку приготуйте крем, м’яке вершкове масло та обидва види згущеного молока мають бути кімнатної температури. Змішайте їх і збийте до однорідної кремової консистенції. Кожен вафельний корж щедро перемастіть кремом і складіть їх одне на один. Готовий торт поставте у холодильник, поки готується глазур. Шоколад розтопіть у мікрохвильовій печі короткими імпульсами та щоразу перемішуйте. Додайте олію, адже вона зробить глазур рідшою та зручною для нанесення. Арахіс подрібніть у блендері чи за допомогою качалки. Краще, щоб шматочки були досить дрібними, так їх буде легше рівномірно розподілити по торту. Змішайте горіхи з розтопленим шоколадом і покрийте цією сумішшю верх та боки десерту. Поставте торт у холодильник приблизно на годину, щоб він добре охолонув і глазур застигла.

Хрусткі вафельні коржі, ніжний крем зі згущеним молоком, шоколад і арахіс створюють той самий десерт, від якого просто неможливо відірватися.

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