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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
469
Час на прочитання
1 хв

Рецепт вафельного торта у шоколаді: оригінальний десерт

Вафельні коржі, два види згущеного молока, шоколад, трохи арахісу і всього за декілька хвилин у вас готовий домашній десерт.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
470 ккал
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Вафельний торт tiktok.com/@ptashka.oly

Вафельний торт tiktok.com/@ptashka.oly

Є десерти, які не потребують складних технік приготування, десятка інгредієнтів чи кількох годин біля духовки. Вафельний торт — саме такий варіант. Про знайомий із дитинства рецепт розповіли на сторінці ptashka.oly, і його смак отримує сучасніший фінальний штрих: шоколадну глазур із подрібненим арахісом.

Вафельний торт tiktok.com/@ptashka.oly

Вафельний торт tiktok.com/@ptashka.oly

Інгредієнти

вафельні коржі
9 шт.
вершкове масло
150 г
біле згущене молоко
150 г
варене згущене молоко
250 г
молочний шоколад
160 г
олія
20–30 мл
арахіс
100 г
Вафельний торт tiktok.com/@ptashka.oly

Вафельний торт tiktok.com/@ptashka.oly

Приготування

  1. Спочатку приготуйте крем, м’яке вершкове масло та обидва види згущеного молока мають бути кімнатної температури.

  2. Змішайте їх і збийте до однорідної кремової консистенції.

  3. Кожен вафельний корж щедро перемастіть кремом і складіть їх одне на один.

  4. Готовий торт поставте у холодильник, поки готується глазур.

  5. Шоколад розтопіть у мікрохвильовій печі короткими імпульсами та щоразу перемішуйте.

  6. Додайте олію, адже вона зробить глазур рідшою та зручною для нанесення.

  7. Арахіс подрібніть у блендері чи за допомогою качалки. Краще, щоб шматочки були досить дрібними, так їх буде легше рівномірно розподілити по торту.

  8. Змішайте горіхи з розтопленим шоколадом і покрийте цією сумішшю верх та боки десерту.

  9. Поставте торт у холодильник приблизно на годину, щоб він добре охолонув і глазур застигла.

Хрусткі вафельні коржі, ніжний крем зі згущеним молоком, шоколад і арахіс створюють той самий десерт, від якого просто неможливо відірватися.

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