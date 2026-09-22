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Рецепт вафельного торта у шоколаді: оригінальний десерт
Вафельні коржі, два види згущеного молока, шоколад, трохи арахісу і всього за декілька хвилин у вас готовий домашній десерт.
Є десерти, які не потребують складних технік приготування, десятка інгредієнтів чи кількох годин біля духовки. Вафельний торт — саме такий варіант. Про знайомий із дитинства рецепт розповіли на сторінці ptashka.oly, і його смак отримує сучасніший фінальний штрих: шоколадну глазур із подрібненим арахісом.
Інгредієнти
- вафельні коржі
- 9 шт.
- вершкове масло
- 150 г
- біле згущене молоко
- 150 г
- варене згущене молоко
- 250 г
- молочний шоколад
- 160 г
- олія
- 20–30 мл
- арахіс
- 100 г
Приготування
Спочатку приготуйте крем, м’яке вершкове масло та обидва види згущеного молока мають бути кімнатної температури.
Змішайте їх і збийте до однорідної кремової консистенції.
Кожен вафельний корж щедро перемастіть кремом і складіть їх одне на один.
Готовий торт поставте у холодильник, поки готується глазур.
Шоколад розтопіть у мікрохвильовій печі короткими імпульсами та щоразу перемішуйте.
Додайте олію, адже вона зробить глазур рідшою та зручною для нанесення.
Арахіс подрібніть у блендері чи за допомогою качалки. Краще, щоб шматочки були досить дрібними, так їх буде легше рівномірно розподілити по торту.
Змішайте горіхи з розтопленим шоколадом і покрийте цією сумішшю верх та боки десерту.
Поставте торт у холодильник приблизно на годину, щоб він добре охолонув і глазур застигла.
Хрусткі вафельні коржі, ніжний крем зі згущеним молоком, шоколад і арахіс створюють той самий десерт, від якого просто неможливо відірватися.