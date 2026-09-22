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- Шоу-бізнес
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Сінді Кроуфорд уперше з’явилася на публіці після смерті свого 27-річного сина Преслі
Супермодель вперше з’явилася на публіці після трагічної смерті свого сина.
60-річна Сінді Кроуфорд з’явилася разом із чоловіком — 64-річним бізнесменом Ренді Гербером — через два дні після того, як стало відомо про смерть їхнього єдиного сина.
Подружжя перебувало в Санта-Моніці, Каліфорнія. На фотографіях, якими поділилося видання The Sun, подружжя було сфотографовано в машині, коли вони виїжджали з дому сина. Сінді прикрила обличчя темними окулярами та кепкою.
Нагадаємо, Преслі Гербер помер 20 вересня у віці 27 років. Згідно з даними медичного експерта округу Лос-Анджелес, смерть настала в реабілітаційному закладі. Причину смерті офіційно поки що не встановлено. Поліція Санта-Моніки повідомила, що розслідує цей випадок як ймовірне передозування.
Преслі протягом кількох років відкрито розповідав про проблеми із залежністю та психічним здоров’ям. У березні 2026 року він опублікував відео, присвячене лікуванню залежності. Сінді тоді публічно підтримала сина, назвавши його «воїном» і написавши, що пишається ним.
Після смерті Преслі родина попросила громадськість поважати їхнє приватне життя у цей важкий період.
Нагадаємо, що раніше Кайя Гербер розповіла про залежність свого брата Преслі за місяць до його смерті.