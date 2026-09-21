Кая Гербер розповіла про залежність свого брата Преслі за місяць до його смерті: "Неможливо було просто приховати це"

Кая Гербер / © Associated Press

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24-річна модель і акторка Кая Гербер, донька супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера за місяць до смерті свого старшого брата Преслі відверто розповіла про його багаторічну боротьбу із залежністю та про те, як це позначилося на всій родині, пише People.

В інтерв’ю для вересневого випуску Vogue, який вийшов 11 серпня, Кая вперше так докладно розповіла про те, як залежність брата вплинула на неї та їхніх батьків. За даними видання, Преслі протягом приблизно десяти років боровся з наркотичною залежністю.

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«Коли таке трапляється в родині, це ніби всіх ставить у рівні умови», — зізналася Кая.

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Сінді Кроуфорд із чоловіком та дітьми, фото: instagram.com/vuoriclothing / © Instagram Сінді Кроуфорд

Вона пояснила, що на тлі проблем брата поступово звикла не висувати власних вимог і намагалася бути для батьків «легкою» дитиною.

«Гадаю, саме тому я почала вважати себе „легкою“ і ніколи не хотіла просити про допомогу. Бо здавалося занадто, коли двоє дітей чогось потребували», — розповіла модель.

При цьому Кая наголосила, що її брат сам обрав максимально відкритий шлях і не намагався приховувати свої проблеми. За її словами, це було особливо незвично для їхньої родини, яка більшу частину життя намагалася не виносити особисті питання на публіку.

«Мої батьки більшу частину нашого життя були дуже-дуже закритими й нічого не розповідали. А тепер у нас є цей бездоганний вчитель — мій брат, який каже: „Я буду дуже людяним перед усіма“», — згадувала Кая.

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Вона також зазначила, що спроби приховати проблему можуть лише посилити почуття сорому у людини.

Сінді Кроуфорд із сином Преслі, фото: instagram.com/vuoriclothing / © Instagram Сінді Кроуфорд

Преслі Гербер, фото: instagram.com/vuoriclothing / © Instagram Сінді Кроуфорд

«Не все можна приховати від світу. А спроба приховати щось лише змушує людину відчувати, що ви за неї соромитеся», — сказала Гербер. Сам Преслі також відкрито говорив про свої проблеми з психічним здоров’ям та залежністю.

Нагадаємо, Преслі Гербер помер 20 вересня у віці 27 років. Згідно з даними коронера округу Лос-Анджелес, смерть настала у реабілітаційному закладі. Причина смерті поки що не розкрита, розтин ще не завершено. Родина попросила поважати їхнє приватне життя в цей важкий період.

Тепер зізнання Каї, зроблені всього за кілька тижнів до смерті її брата, набули особливо трагічного змісту.

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