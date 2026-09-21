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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 22 вересня

Удача потрібна завжди й усім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Овен

Овен / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 вересня?

Цей день призначений для благодійності, якою у цей час не тільки можна, а й потрібно займатися — це додасть ще один «плюсик» до карми. Добро, яке ми робимо в цей час, зовсім не обов’язково має бути матеріальним — моральна допомога та підтримка, які ми надамо людям, що їх потребують, цінуватимуться не менше, а, можливо, й більше.

Овен

Овнам, чим би вони не займалися, все вдаватиметься легко і без зусиль — ніби за помахом чарівної палички. По-перше, це дозволить досягти серйозних професійних — а, як наслідок, і фінансових — результатів, що саме собою вже дуже важливо.

А, по-друге, це значно підвищить самооцінку представників цього знака, з якою у них, як правило, і так не виникає проблем, але додаткове підтвердження власної компетентності та значущості не буде зайвим навіть для таких самодостатніх людей, як вони.

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