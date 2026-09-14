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Яке 21 вересня свято — все про цей день, яке церковне свято
21 вересня, Міжнародний день миру і День миру в Україні. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Кодрата, що в Магнисії. До Нового року залишилося 106 днів.
21 вересня 2026 року — понеділок. 1670-й день війни в Україні.
Яке свято 21 вересня
21 вересня віряни святкують День пам’яті святого апостола Кодрата, що в Магнисії. За церковним переданням, Кодрат був учнем апостолів і став єпископом Магнисії. Він навернув до Христа багатьох язичників, за що зазнавав переслідувань і ув’язнення. Вважається, що він прийняв мученицьку смерть за віру. Особливо відомий Кодрат тим, що був одним із найдавніших християнських апологетів: близько 125 року він написав імператору Адріану твір на захист християн, пояснюючи правдивість християнської віри.
21 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день миру. Його започаткувала Генеральна Асамблея ООН 1981 року, щоб нагадувати про цінність миру, ненасильства та мирного співіснування людей і держав. Спочатку дата була рухомою, але 2001 року ООН встановила 21 вересня постійною датою та проголосила цей день часом глобального припинення вогню й відмови від насильства.
Однією з традицій є церемонія біля Дзвону миру у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. На ньому викарбувано заклик: «Хай живе абсолютний мир у всьому світі». Для України цей день сьогодні має особливо глибокий зміст. Мир — це не просто відсутність бойових дій, а можливість жити без страху, бути поруч із рідними, повертатися додому, навчатися, працювати й будувати майбутнє у безпеці.
Також 21 вересня Всесвітній день подяки. Ідея такого дня виникла 1965 року на Гаваях, під час міжнародної зустрічі, учасники якої запропонували щороку виділяти день для вираження вдячності. Згодом традиція поширилася в різних країнах. У цей день заведено дякувати близьким, друзям і колегам, згадувати людей, які зробили для нас щось добре, писати слова подяки або просто приділяти кілька хвилин роздумам про те хороше, що є в житті.
А ще 21 вересня Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера. Його започаткували 1994 року з ініціативи Alzheimer’s Disease International за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. Мета цього дня — підвищувати обізнаність про хворобу Альцгеймера та інші форми деменції, боротися зі стереотипами навколо них і нагадувати про важливість підтримки людей, які живуть із деменцією, та їхніх близьких.
21 вересня Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями. Це екологічна ініціатива, покликана привернути увагу до негативних наслідків створення великих промислових плантацій, на яких вирощують лише один вид дерев.
Також 21 вересня День європейського співробітництва. Його започаткували 2012 року, щоб розповідати про результати співпраці між європейськими країнами та прикордонними регіонами. Ініціатива тісно пов’язана з програмами Interreg, у межах яких країни та регіони спільно реалізують проєкти у сферах освіти, культури, охорони довкілля, туризму, економічного розвитку, транспортної інфраструктури та підтримки місцевих громад.
А ще 21 вересня День міні-гольфу. Міні-гольф з’явився на початку XX століття як спрощений варіант гри. Замість великих полів тут використовують компактні доріжки з різноманітними перешкодами, тунелями, пагорбами, містками та поворотами. Завдання гравця — загнати м’яч у лунку за якомога меншу кількість ударів.
21 вересня святкують День нульових викидів. Ідею Zero Emissions Day запропонував канадський активіст Кен Воллес (Ken Wallace) 2008 року. Концепція була простою: дати планеті своєрідний «вихідний» від спалювання викопного палива та показати, що частину щоденних викидів можна скоротити завдяки зміні звичок.