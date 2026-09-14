Яке свято 21 вересня 2026 року / © ТСН

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21 вересня 2026 року — понеділок. 1670-й день війни в Україні.

Яке свято 21 вересня

21 вересня віряни святкують День пам’яті святого апостола Кодрата, що в Магнисії / © unsplash.com

21 вересня віряни святкують День пам’яті святого апостола Кодрата, що в Магнисії. За церковним переданням, Кодрат був учнем апостолів і став єпископом Магнисії. Він навернув до Христа багатьох язичників, за що зазнавав переслідувань і ув’язнення. Вважається, що він прийняв мученицьку смерть за віру. Особливо відомий Кодрат тим, що був одним із найдавніших християнських апологетів: близько 125 року він написав імператору Адріану твір на захист християн, пояснюючи правдивість християнської віри.

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21 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день миру / © pexels.com

21 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день миру. Його започаткувала Генеральна Асамблея ООН 1981 року, щоб нагадувати про цінність миру, ненасильства та мирного співіснування людей і держав. Спочатку дата була рухомою, але 2001 року ООН встановила 21 вересня постійною датою та проголосила цей день часом глобального припинення вогню й відмови від насильства.

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Однією з традицій є церемонія біля Дзвону миру у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. На ньому викарбувано заклик: «Хай живе абсолютний мир у всьому світі». Для України цей день сьогодні має особливо глибокий зміст. Мир — це не просто відсутність бойових дій, а можливість жити без страху, бути поруч із рідними, повертатися додому, навчатися, працювати й будувати майбутнє у безпеці.

Також 21 вересня Всесвітній день подяки. Ідея такого дня виникла 1965 року на Гаваях, під час міжнародної зустрічі, учасники якої запропонували щороку виділяти день для вираження вдячності. Згодом традиція поширилася в різних країнах. У цей день заведено дякувати близьким, друзям і колегам, згадувати людей, які зробили для нас щось добре, писати слова подяки або просто приділяти кілька хвилин роздумам про те хороше, що є в житті.

21 вересня Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера / © pexels.com

А ще 21 вересня Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера. Його започаткували 1994 року з ініціативи Alzheimer’s Disease International за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. Мета цього дня — підвищувати обізнаність про хворобу Альцгеймера та інші форми деменції, боротися зі стереотипами навколо них і нагадувати про важливість підтримки людей, які живуть із деменцією, та їхніх близьких.

21 вересня Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями / © pexels.com

21 вересня Міжнародний день боротьби з монокультурними насадженнями. Це екологічна ініціатива, покликана привернути увагу до негативних наслідків створення великих промислових плантацій, на яких вирощують лише один вид дерев.

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21 вересня День європейського співробітництва / © pexels.com

Також 21 вересня День європейського співробітництва. Його започаткували 2012 року, щоб розповідати про результати співпраці між європейськими країнами та прикордонними регіонами. Ініціатива тісно пов’язана з програмами Interreg, у межах яких країни та регіони спільно реалізують проєкти у сферах освіти, культури, охорони довкілля, туризму, економічного розвитку, транспортної інфраструктури та підтримки місцевих громад.

21 вересня День міні-гольфу / © pexels.com

А ще 21 вересня День міні-гольфу. Міні-гольф з’явився на початку XX століття як спрощений варіант гри. Замість великих полів тут використовують компактні доріжки з різноманітними перешкодами, тунелями, пагорбами, містками та поворотами. Завдання гравця — загнати м’яч у лунку за якомога меншу кількість ударів.

21 вересня святкують День нульових викидів / © pexels.com

21 вересня святкують День нульових викидів. Ідею Zero Emissions Day запропонував канадський активіст Кен Воллес (Ken Wallace) 2008 року. Концепція була простою: дати планеті своєрідний «вихідний» від спалювання викопного палива та показати, що частину щоденних викидів можна скоротити завдяки зміні звичок.

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