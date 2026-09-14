Воздвиження Хреста Господнього 2026 року: найтепліші привітання, які захочеться надіслати рідним, друзям і колегам

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2026 року / © Pixabay

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Цього дня люди відвідують храм, моляться, намагаються провести день у спокої та добрих думках. Традиційно на Воздвиження також вітають близьких, бажаючи їм Божого захисту, міцного здоров’я, миру та душевної рівноваги.

Якщо ви хочете привітати когось зі святом особистим повідомленням, оберіть теплі слова з нашої добірки.

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Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього у прозі

Вітаю з Воздвиженням Хреста Господнього! Нехай це світле свято принесе у вашу оселю мир, любов і Божу благодать. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої сили та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Господь береже вас і ваших рідних від усього недоброго.

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Щиро вітаю з Воздвиженням Чесного Хреста! Нехай віра допомагає долати життєві труднощі, серце завжди знаходить місце для добра, а поруч будуть люди, які люблять, підтримують і цінують. Божого благословення, спокою та радості вам і вашій родині!

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Зі світлим святом Воздвиження Хреста Господнього! Бажаю, щоб у житті було якомога більше світлих днів, щирих людей і добрих новин. Нехай Господь оберігає вашу родину, дарує сили для нових звершень і наповнює душу надією.

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Від щирого серця вітаю з Воздвиженням Господнього Хреста! Нехай у вашій душі панують гармонія та спокій, у домі — тепло і затишок, а кожен новий день приносить добрі зміни. Бажаю здоров’я, любові, миру та Божої опіки.

Теплі побажання для сім’ї

Дорогі мої, вітаю вас із Воздвиженням Хреста Господнього! Нехай Господь завжди тримає нашу родину під своїм захистом, дарує кожному здоров’я, душевний спокій і сили. Бажаю, щоб у нашому домі ніколи не згасало тепло, а всі негаразди залишалися позаду.

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Зі святом Воздвиження! Нехай Господь благословить нашу родину, подарує мир, добробут і багато щасливих моментів. Бажаю, щоб ми завжди залишалися близькими одне одному, підтримували у складні часи та разом раділи хорошим подіям.

Привітання для друзів

Друже, щиро вітаю тебе з Воздвиженням Хреста Господнього! Бажаю не втрачати віри у краще, сміливо йти вперед і завжди знаходити сили для подолання труднощів. Нехай Господь оберігає тебе, а життя дарує більше приводів для радості.

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Вітаю зі світлим святом! Нехай у твоєму житті буде більше миру, добра та щирих людей. Бажаю міцного здоров’я, здійснення мрій і Божого благословення на кожному кроці.

Побажання колегам

Шановні колеги, прийміть щирі вітання з Воздвиженням Хреста Господнього! Бажаю кожному миру в душі, міцного здоров’я, сімейного благополуччя та успіхів у всіх добрих справах. Нехай робочі будні приносять задоволення, а вдома завжди чекають тепло та затишок.

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Вітаю з Воздвиженням Чесного Хреста! Нехай це свято стане нагадуванням про силу віри, добра та надії. Бажаю вам і вашим родинам спокою, достатку, здоров’я та Божої опіки.

Короткі привітання своїми словами

З Воздвиженням Хреста Господнього! Миру, здоров’я, добра та Божого захисту вам і вашим близьким.

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Вітаю зі світлим святом! Нехай Господь береже вас, а у серці завжди живуть віра та надія.

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Щиро вітаю з Воздвиженням! Бажаю родинного тепла, душевного спокою та світлих думок.

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Зі святом Чесного Хреста! Нехай Божа благодать наповнює ваше життя любов’ю та добром.

***

Вітаю з Воздвиженням Хреста Господнього! Нехай усі негаразди відступають, а попереду чекають лише добрі події.

Красиві картинки з Воздвиженням Хреста Господнього

Красиві картинки з Воздвиженням Хреста Господнього / © ТСН

Красиві картинки з Воздвиженням Хреста Господнього / © ТСН

Красиві картинки з Воздвиженням Хреста Господнього / © ТСН

Красиві картинки з Воздвиженням Хреста Господнього / © ТСН

Красиві картинки з Воздвиженням Хреста Господнього / © ТСН

Привітання у віршах

Нехай Господь вас береже,

Від бід і смутку захищає,

Нехай любов у серці є

І віра шлях ваш освітляє.

***

З Воздвиженням Хреста вітаю,

Добра і миру вам бажаю!

Хай світло віри не згасає,

А Бог від зла оберігає,

Дарує сили та надію,

Здійсняє добру вашу мрію.

***

Нехай у домі буде мир —

І щастя вистачає на весь світ!

У день Воздвиження святого

Бажаю щастя вам земного,

Здоров’я, радості, добра,

Щоб доля світлою була.

Нехай Господь благословляє

І від негоди захищає!

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