«План із одного пункту»: російська опозиціонерка назвала, що може зупинити війну

Володимир Путін / © Associated Press

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Зупинити війну Росії проти України, на думку російської опозиціонерки Ольги Курносової, може лише усунення Володимира Путіна від влади. Вона вважає, що для цього можна зацікавити різні групи всередині РФ, зокрема в оточенні російського диктатора.

Таку думку Курносова, яку в Росії визнано «іноагентом», висловила в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

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«На мій погляд, є список, що складається з одного пункту, і це — сприяти зникненню Путіна, неважливо, з політичної карти світу чи взагалі, це вже як вийде», — сказала Курносова.

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За її словами, всередині Росії існують різні групи, які теоретично можна було б зацікавити у зміні ситуації, зокрема серед людей, наближених до російського президента.

«Мені здається, чим ближче людина перебуває до диктатора, тим простіше це зробити. І цей план, що складається з одного пункту, мені здається найдієвішим», — заявила вона.

Що, на її думку, стримує Захід

Курносова також прокоментувала можливі кроки Заходу проти Росії. Зокрема, вона згадала заморожені російські активи та рішення, ухвалене 10 вересня в ПАРЄ.

За її словами, головною проблемою залишається готовність країн, де зберігаються російські активи, використовувати їх. Як приклад вона навела Бельгію, яка, за її словами, не погоджується на такий сценарій.

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Опозиціонерка вважає, що головним фактором, який стримує Захід від більш радикальних рішень щодо Росії, є її ядерний арсенал.

«Цілком зрозуміло, що єдине, що стримує Захід, — це наявність у Путіна ядерної кнопки», — сказала Курносова.

На її думку, робота із замороженими російськими активами залишається одним із найменш ризикованих способів посилити тиск на Кремль.

Водночас припинення дипломатичних контактів, за її словами, може бути сприйняте Москвою як надзвичайно різкий крок, а дискусії про закриття повітряного простору вже точилися на початку повномасштабного вторгнення.

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Серед реалістичних заходів Курносова також назвала максимальне постачання Україні озброєння, зокрема бойової авіації.

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