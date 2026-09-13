- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 1 хв
З декольте до талії і в розкішній прикрасі: папараці заскочили ефектну Блек Чайну у Лос-Анджелесі
38-річна модель і телезірка з’явилася на заході у красивому образі total black.
Блек Чайна прибула на пряму трансляцію The Promise2Live, яка відбулася в Лос-Анджелесі. Для заходу знаменитість обрала ефектний образ у чорному кольорі.
На ній був приталений жакет-боді з гострими структурованими плечима, відкладним коміром і дуже глибоким V-подібним декольте, під яким не було бюстгальтера. Його Блек скомбінувала з короткою атласною спідницею з драпуванням і асиметричною деталлю-хвостом збоку.
Головним акцентом аутфіту стала масивна багатоярусна прикраса з великими каменями на шиї. Вона складалася з широкого чокера та довгих сяйних елементів, які прикрашали зону декольте.
Лук знаменитість доповнила напівпрозорими чорними колготами, крізь які було видно велике кольорове татуювання на стегні, і чорними босоніжками з камінням і на підборах.
Також на Блек Чайні були сережки й декілька масивних каблучок. Вона зробила гламурний манікюр зі срібним декором, макіяж з чорними стрілками, рожевими рум’янами і нюдовою помадою. Волосся зірка зібрала у високу пишну зачіску з кучерями.
Нагадаємо, Блек Чайна прийшла на світську церемонію у «мокрій» сукні і з оголеною ногою.