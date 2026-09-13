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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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116
Час на прочитання
1 хв

З декольте до талії і в розкішній прикрасі: папараці заскочили ефектну Блек Чайну у Лос-Анджелесі

38-річна модель і телезірка з’явилася на заході у красивому образі total black.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Блек Чайна

Блек Чайна / © Getty Images

Блек Чайна прибула на пряму трансляцію The Promise2Live, яка відбулася в Лос-Анджелесі. Для заходу знаменитість обрала ефектний образ у чорному кольорі.

На ній був приталений жакет-боді з гострими структурованими плечима, відкладним коміром і дуже глибоким V-подібним декольте, під яким не було бюстгальтера. Його Блек скомбінувала з короткою атласною спідницею з драпуванням і асиметричною деталлю-хвостом збоку.

Блек Чайна / © Getty Images

Блек Чайна / © Getty Images

Головним акцентом аутфіту стала масивна багатоярусна прикраса з великими каменями на шиї. Вона складалася з широкого чокера та довгих сяйних елементів, які прикрашали зону декольте.

Лук знаменитість доповнила напівпрозорими чорними колготами, крізь які було видно велике кольорове татуювання на стегні, і чорними босоніжками з камінням і на підборах.

Також на Блек Чайні були сережки й декілька масивних каблучок. Вона зробила гламурний манікюр зі срібним декором, макіяж з чорними стрілками, рожевими рум’янами і нюдовою помадою. Волосся зірка зібрала у високу пишну зачіску з кучерями.

Нагадаємо, Блек Чайна прийшла на світську церемонію у «мокрій» сукні і з оголеною ногою.

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